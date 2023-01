Wielka rywalka Igi Świątek totalnie zniknęła przed Australian Open! Nie mogą jej znaleźć, szokujące doniesienia

Mocno to przeżyła

To dla niej ważne

Wielka rywalka Igi Świątek podzieliła się radosną nowiną. Uczyniła to w wyjątkowy sposób

Naomi Osaka jest nieosiągalna dla organizatorów Australian Open! Mimo że impreza w Australii startuje już niebawem, to osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju mają olbrzymie problemy, aby skontaktować się z gwiazdą tenisa, która kompletnie zniknęła. Jak podają media, sytuacja jest dość skomplikowana, a sama reprezentantka Japonii po raz ostatni dawała ślady swojej obecności w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Od tego czasu praktycznie nikt nie wie, gdzie jest rywalka Igi Świątek.

Naomi Osaka zniknęła. Duże problemy organizatorów Australian Open

Sprawa Osaki jest interesujące o tyle, o ile sama gwiazda przyznała się swego czasu do dość dużych problemów natury mentalnej i użyła zagadkowych słów w programie Stephena Colberta "The Late Show", w którym skarżyła się na to, że organizatorzy turniejów wogóle nie przejmują się gwiazdami, a ona sama musi wszystko przeorganizować w swoim życiu.

- Organizatorzy ignorują zdrowie psychiczne zawodników. Wszyscy mówią ci, że jako sportowiec masz być silny i wszystko pokonywać. Uważam, że nauczyłam się, że czasem trzeba przeorganizować pewne sprawy. - mówiła Osaka.

Jak donosi "WP. SportoweFakty", organizatorzy próbują znaleźć Osakę i potwierdzić jej udział w turnieju, jednak nie są w stanie tego ustalić. Ostatnimi czasy gwiazda była w Europie na wakacjach i działo się to w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Potem ślad po niej zaginął. Czy Japonka ostatecznie pojawi się na australijskich kortach? Nikt nie potrafi na razie odpowiedzieć na to pytanie.