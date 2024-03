Novak Djoković ogłosił to całemu światu! Wielkie rozstanie, trudna decyzja

Przykra porażka Huberta Hurkacza! Jak to boli, Dimitrow już pękał!

Novak Djoković kończy współpracę z Goranem Ivaniseviciem! Serb zaczął ten sezon od rozczarowujących porażek. Z Australian Open, gdzie bronił tytułu, odpadł w półfinale po porażce 1:6, 2:6, 7:6, 3:6 z Jannikiem Sinnerem. Potem przyszła szokująca klęska w Indian Wells. Djoković przegrał 4:6, 6:3, 3:6 z Lucą Nardim, który zajmował wtedy 123. miejsce w rankingu.

Po tej bolesnej wpadce Novak Djoković wycofał się z Miami Open, ogłaszając, że zamierza skupić się na przygotowaniach do turniejów na mączce. Teraz podzielił się z kibicami kolejną ważną decyzją.

"Doskonale pamiętam moment, w którym zaprosiłem Gorana do swojego zespołu. To było w 2018 roku, a Marian (Vajda, red.) i ja chcieliśmy wprowadzić innowacje i wnieść do naszego duetu odrobinę magii serwowania. Tak naprawdę nie tylko zapewniliśmy serwis, ale także mnóstwo śmiechu, dobrej zabawy, zajęcie pierwszego miejsca w rankingach na koniec roku, rekordowe osiągnięcia i 12 kolejnych Szlemów (i kilka finałów) od tego czasu. Czy wspomniałem też o odrobinie dramatu? Kilka dni temu Goran i ja postanowiliśmy zakończyć współpracę. Nasza chemia na korcie miała swoje wzloty i upadki, ale nasza przyjaźń zawsze była solidna" - ogłosił w mediach społecznośiowych, dziękując Ivanisevicowi za współpracę.

