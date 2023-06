O której gra Fręch mecz dzisiaj Ćwierćfinał WTA Birmingham KIEDY gra Fręch - Ostapenko O której godzinie mecz Fręch dzisiaj w Birmingham 23.06.2023

Magdalena Fręch już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Birmingham, a jej rywalką będzie bardzo silna fizycznie Łotyszka Jelena Ostapenko. Mecz Fręch - Ostapenko w ćwierćfinale turnieju WTA w Birmingham zostanie rozegrany w piątek 23 czerwca 2023. Poniżej więcej informacji.

Magdalena Fręch niedawno stwierdziła, że coraz bardziej lubi grać na trawie i faktycznie radzi sobie na tej wymagające nawierzchni coraz lepiej. Po ćwierćfinale turnieju WTA w Nottingham Polka teraz wygrywa kolejne mecze w Birmingham. Tenisistka z Łodzi po przebrnięciu kwalifikacji w 1. rundzie turnieju głównego pokonała 7:6(3), 6:1 doświadczoną Czeszkę Barborę Strycovą. Kluczowa była końcówka pierwszego seta. Magda Fręch obroniła w sumie aż 6 piłek setowych. W 2. rundzie zagrała z Rumunką Soraną Cirsteą (nr 38) i znów spisała się znakomicie. Polka zaczęła to spotkanie znakomicie, ale potem ulewny deszcz przerwał rywalizację na kilka godzin. Po wznowieniu gry tenisistka z Łodzi wciąż prezentowała się dobrze. Wygrała 6:3, 6:7(1), 6:4.

Kolejną rywalką Magdaleny Fręch będzie Jelena Ostapenko, która ograła 6:3, 5:7, 6:3 Venus Williams. Tenisistka z Łodzi właśnie awansowała na najwyższe w karierze 72. miejsce i wygląda na to, że znów się poprawi, wskakując do Top-70. Za awans do ćwierćfinału w Birmingham zarobiła już 6418 dolarów. Jelena Ostapenko w 2017 wygrała Roland Garros . To zawodniczka niezwykle chimeryczna. Potrafi wyjść na kort i psuć wszystko, przegrywając sromotnie. Ale kiedy ma dobry dzień i trafia w kort, jej niszczycielska siła jest groźna dla każdej rywalki.

Mecz Magdaleba Fręch - Jelena Ostapenko w ćwierćfinale turnieju WTA w Birmingham zostanie rozegrany w piątek 23 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Ostapenko po godzinie 13.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 12 po meczu Zhu - Marino). Transmisje TV z turnieju WTA w Birmingham na antenie Canal+ Sport