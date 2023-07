O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj z Bencic Wimbledon Kiedy gra Iga Świątek 9.07.2023

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Belindą Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Panie powalczą na Korcie Centralnym, nazywanej świątynią tenisa głównej arenie. Mecz Świątek - Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca ok. godziny 16.30-17.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14.30 po meczu Rublow - Bublik) Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek kontra Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Liderka rankingu oraz mistrzyni Roland Garros US Open zagra z mistrzynią olimpijską. - Ona jest oczywiście jest najlepsza na świecie i wygrywa wiele meczów, jest bardzo regularna - powiedziała Bencic o Idze Świątek. - Jednak naprawdę jestem gotowa na to wyzwanie i podekscytowana, że z nią zagram. Myślę, że jestem zawodniczką, która bardzo dobrze gra przeciwko najlepszym - dodała Szwajcarka, która pytana o to, czym najbardziej wyróżnia się Iga Świątek, odpowiedziała: - Poruszaniem się po korcie. Nikt nie poruszał się tak dobrze jak ona w historii tenisa.

Iga Świątek zagra dzisiaj z Belindą Bencic, choć polscy kibice ostrzyli sobie zęby na jej pojedynek z Magdą Linette. Niestety Szwajcarka pokonała poznaniankę 6:3, 6:1. Iga Świątek rozprawiła się z z Petrą Martić, wygrywając dość pewnie 6:2, 7:5, ale końcówka była naprawdę nerwowa. Polka po pierwszej zmarnowanej piłce meczowej miała lekki kryzys, ale szybko go opanowała i przypieczętowała zwycięstwo. - Gra przeciwko Belindzie zawsze jest wyzwaniem. Myślę, że do końca życia zapamiętam nasz tie-break w US Open, który trwał jakieś 22 minuty. Był jak koszmar - mówiła Iga Świątek, który wspomniany mecz w Nowym Jorku przegrała. - Ona jest bardzo doświadczoną zawodniczką i ma inny styl gry niż większość dziewczyn. Uderza piłkę dość wcześnie i trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza na szybkiej nawierzchni - dodała Polka.

- To bardzo doświadczona zawodniczka, a mecze z nią są zawsze ciężkie. Wiemy dobrze, co potrafi zagrać. Zresztą w czwartej rundzie nie ma już słabych rywalek - mówi Iga Świątek o Belindzie Bencic. Polka i Szwajcarka grały ze sobą trzy razy i były to pasjonujące pojedynki. Zaczęło się od finału w Adelajdzie w 2021 r., który Polka wygrała 6:2, 6:2. Potem była przykra porażka Igi Świątek w 4. rundzie US Open - 6:7, 6:3. Ostatnio panie zmierzyły się w United Cup na początku tego sezonu. Iga wygrała to stojące na bardzo wysokim poziomie spotkanie 6:3, 7:6.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023 r. Początek meczu Świątek - Bencic ok. godziny 16.30-17.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14.30 po meczu Rublow - Bublik). Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na antenie Posltu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.

