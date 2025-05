Wyjątkowa chwila dla Wilfredo Leona. Nagle zaczął mówić o żonie. Prawda wyszła na jaw

O transferze Wilfredo Leona do PlusLigi mówiło się od lat, ale dopiero przed zakończonym niedawno sezonem jeden z najlepszych siatkarzy świata związał się z polskim klubem. Jego podpis wywalczyła Bogdanka LUK Lublin, która z pewnością nie żałuje tego ruchu. Z Leonem w składzie lublinianie wywalczyli najpierw Puchar Challenge po finale ze słynnym włoskim Cucine Lube Civitanova, a następnie sięgnęli po historyczne mistrzostwo Polski. Niespełna 32-letni przyjmujący przyczynił się do tego jako najlepszy serwujący ligi i drugi najlepiej punktujący zawodnik sezonu! W efekcie odebrał zasłużoną nagrodę dla siatkarza sezonu podczas Gali 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki.

Wilfredo Leon odebrał nagrodę i zaczął mówić o żonie Małgorzacie

- MVP nie jestem dzisiaj ja. To wszyscy wy, którzy oglądacie mecze i ludzie, którzy są dzisiaj na sali. Wy pracowaliście na to. Ja tylko wyjąłem ten punkt, który dzisiaj mam na ręce - to trofeum - rozpoczął przemowę Leon, po czym zaznaczył, że takie sytuacje w języku polskim nie są dla niego łatwe, ale chętnie się z nimi mierzy. Następnie przeszedł do podziękowań, skupiając się przede wszystkim na żonie Małgorzacie.

- Chciałbym podziękować swojej rodzinie i mojej żonie, która pozwala mi zawsze spać, kiedy jest mi to potrzebne. Ona jest tym motorem, który od wielu lat próbował mnie ściągnąć tutaj do Polski. Mówiła "sam decydujesz, ale musisz zrobić najlepsze granie dla twoich kibiców i dla twojego kraju", czyli dla was - powiedział ze sceny siatkarz, a publiczność nagrodziła go gromkimi brawami.

Kamera skupiła się w tym czasie na Małgorzacie, która słuchała męża z niezwykle szerokim uśmiechem. Po takich słowach to nie może dziwić! Później Leon podziękował też wszystkim kolegom z Lublina, bez których nie osiągnąłby sukcesów w zakończonym sezonie. Podkreślił, że to oni wspierali go w słabszych momentach i dzięki nim mógł wrócić do formy.

Teraz przed Leonem reprezentacja Polski

Po sezonie urodzony na Kubie siatkarz nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek. Już niedługo wybierze się na zgrupowanie reprezentacji Polski przed nadchodzącą Ligą Narodów. Polscy siatkarze rozpoczną te rozgrywki od turnieju w Chinach w dniach 11-15 czerwca. Ich rywalami będą tam: Holandia, Japonia, Turcja i Serbia.

