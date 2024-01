i Autor: Instagram/donnavekic Donna Vekić

Ponętne ujęcia

Odważne zdjęcia znanej tenisistki trafiły do sieci. Gorące kadry z udziałem zawodniczki. Oczy aż same ciągną do tych ujęć

Tomasz Piechna 14:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na tenisowych kortach nie brakuje zawodniczek, które równie dobrze do w rywalizacji sportowej, poradziłyby sobie w roli modelki. Wielu fanów tenisa uważa, że jedną z najpiękniejszych tenisistek jest reprezentantka Chorwacji, Donna Vekić. 27-latka nie ma oporów z prezentowaniem odważnych kadrów, a jej niedawne, profesjonalne zdjęcia zachwyciły dużą część kibiców.