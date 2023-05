i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Taka jest prawda

Ojciec Agnieszki Radwańskiej nie wytrzymał. Wyjawił bolesną prawdę o tenisie, przykład Igi Świątek pokazał to dobitnie

Tomasz Piechna 9:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek wróciła do przygotowań do zbliżającego się Roland Garros, gdzie będzie broniła tytułu mistrzyni. Przygotowania do turnieju zostały nieco zaburzone przez uraz, jakiego doznała podczas zmagań na rzymskich kortach. Kontuzja na szczęście nie wykluczyła jej z udziału we French Open i znów będzie mogła walczyć o najwyższe cele. Ojciec Agnieszki Radwańskiej uważa, że uraz Świątek powinien zwrócić uwagę fanów i ekspertów na jedną rzecz.