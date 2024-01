Ojciec Igi Świątek miał wyjątkowe wsparcie. Tajemnicza blondynka mocno go dopingowała. Kamery wszystko nagrały

Iga Świątek była główną faworytką do zwycięstwa w corocznym plebiscycie na najlepszego sportowca Polski i potwierdziło się to w sobotę, 6 stycznia. Na corocznej Gali Mistrzów Sportu najlepsza tenisistka świata wyprzedziła Bartosza Zmarzlika i Aleksandra Śliwkę. 22-latka od pewnego czasu przebywa jednak poza Polską, a w niedzielę wraz z Hubertem Hurkaczem zagra w finale United Cup. Tym samym nie mogła odebrać nagrody, którą zdobyła rok po roku. Podobnie jak dwanaście miesięcy wcześniej, w jej imieniu wystąpił ojciec. Na gali pojawiła się też siostra Igi - Agata. Nie była ona jednak jedynym wsparciem Tomasza Świątka, co wyłapały kamery.

Tomasz Świątek z wyjątkowym wsparciem na Gali Mistrzów Sportu

Gdy ojciec Igi Świątek wszedł na scenę, by odebrać nagrodę córki, kamery najpierw pokazały szczęśliwą Agatę. Po chwili wielu kibiców mógł zadziwić widok tajemniczej blondynki trzymającej specjalny baner! Był na nim wymowny napis: "Jazda Tomek!". Nawiązuje on do charakterystycznego okrzyku Igi i miał dodać otuchy na scenie byłemu wioślarzowi. 59-latek poradził sobie znakomicie, na co liczyła też sama Iga, która w nagranym wideo powiedziała, że liczy na godną reprezentację. Gdy jej ojciec skończył przemowę, kamera drugi raz wyłapała blondynkę, która mocno biła brawa Świątkowi i szeroko się uśmiechała.