Ojciec Igi Świątek podsumował polskie społeczeństwo. Bez ogródek, wymienił mocną wadę!

Tomasz Świątek postanowił udzielić wyjątkowo mocnej wypowiedzi. Ojciec najlepszej tenisistki świata - Igi Świątek - postanowił powiedzieć co sądzi o polskich kibicach i podzielił się wyjątkowo mocną opinią. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Ojciec Igi Świątek się nie hamował! Mocne słowa o polskim społeczeństwie, nie zostawił suchej nitki

Zdaniem Tomasza Świątka, kibice z Polski tworzą za mocną presję na jej córce i nie rozumieją, że nie jest maszyną.

- - Iga naprawdę jest człowiekiem. Nie jest maszyną. Większość tego nie rozumie. Oczywiście mając szereg zwycięstw, sukcesów małych i dużych, to większość ludzi myśli sobie, że tak będzie zawsze i co chwila - powiedział Tomasz Świątek w rozmowie z "TVP Sport".

- Powiem uczciwie. Trochę jako społeczeństwo - i tu będę generalizował - nie potrafimy kibicować. My jesteśmy raczej zero-jedynkowi. Jak się coś nam nie układa, albo nie podoba, to zaraz idzie mocna krytyka. Widzę w social mediach paru hejterów, którzy jak tylko Idze się coś nie uda, to od razu ją tam dojeżdżają (...). To mi się strasznie nie podoba. Uważam, że to jest mocno niesprawiedliwe, zwłaszcza że ci ludzie nigdy nie zrobili nic pozytywnego dla niej - stwierdził. - Paru osobom już odpowiedziałem bardzo grzecznie, żeby dali spokój - powiedział ojciec reprezentantki Polski.