Opadły nam szczęki, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia Jeleny Rybakiny. Piękna rywalka Igi Świątek pokazała się z nieznanej strony

Jelena Rybakina błysnęła urodą przed obiektywem

Jelena Rybakina to obecnie czwarta zawodniczka na świecie, ale do podium brakuje jej bardzo niewiele – nieco ponad 100 punktów. Gdyby nie problemy zdrowotne po meczu z Magdaleną Fręch w turnieju WTA 1000 w Dubaju to niewykluczone, że zdołałaby ona wyprzedzić Amerykankę. Tak się jednak nie stało, ale nie oznacza to, że Kazaszka urodzona w Moskwie nie będzie groźna w dalszej części sezonu. Pobyt w Dubaju był dla niej okazją nie tylko do gry w turnieju, ale też do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej.

Rywalka Igi Świątek pokazała się z innej strony

Jelena Rybakina to jedna z tych zawodniczek w tourze WTA, która przyciąga uwagę nie tylko swoją grą, ale też urodą. Fani niejednokrotnie zwracali na to uwagę, a teraz 24-latka tylko potwierdziła, że potrafi zniewalać wyglądem. Jej zdjęcia z sesji zdjęciowych pokazał właśnie profil The Tennis Letter na portalu X.

Wspomniany profil wrzucił kilka zdjęć Jeleny Rybakiny z różnych sesji zdjęciowych. Znalazły się tam zdjęcia m.in. z Dubaju. Rybakina na części pozuje w białym stroju przypominającym nieco marynarski mundur. Fani w komentarzach dali wielki wyraz podziwu dla urody 24-latki. „Taka piękna”, „Mogłaby zostać modelką gdyby tylko chciała”, „Absolutnie niesamowite zdjęcia” - czytamy w komentarzach.

Elena Rybakina casually doing the photo shoot of the decade and not promoting it is iconic. Effortless, I tell you. ❤️ pic.twitter.com/jvsQG3HHDB— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 29, 2024

Babe wake up new Elena Rybakina pics just dropped. ❤️ pic.twitter.com/OAYC2jdZ64— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 29, 2024