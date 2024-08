Ostro uderzono w Igę Świątek. O jej zachowaniu w trakcie meczu znów zrobiło się głośno. Wielkie oburzenie

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Po dwóch zwycięstwach z rzędu nad Aryną Sabalenką, Iga Świątek tym razem musiała uznać wyższość swojej rywali i w półfinale turnieju w Cincinnati Polka przegrała w dwóch setach 3:6, 3:6. Liderka rankingu WTA nie prezentowała się zbyt dobrze w tym spotkaniu i zwycięstwo Sabalenki było jak najbardziej zasłużone. - Aryna była dzisiaj po prostu lepsza i świetnie wykorzystywała swoje atuty. Moje serwisy nie były na początku dobre, co wybiło mnie z rytmu. To nie był dobry występ w moim wykonaniu - powiedziała reprezentantka Polski cytowana przez agencje AFP.

Po rywalizacji nie brakowało krytycznych analiz występu Świątek, ale jak przyznała sama tenisistka, zagrała po prostu słabiej. Nieoczekiwanie w Polkę uderzyła była reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Linsday Davenport. 48-latce nie podoba się przede wszystkim to, że Świątek po przegranym secie znika na przerwę toaletową. Polka robi to bardzo często, gdy przegrywa pierwszą partię i choć jest to dozwolone, niektórzy uważają, że korzysta z tego zbyt wiele razy. Tego zdania jest m.in. Davenport właśnie.

- Nie jest to dobry nawyk. Powinien być kontrolowany przez osoby ze światowej federacji. Opuszczanie kortu po każdym przegranym secie? Kiedyś tak nie było. A teraz dzieje się to za każdym razem - powiedziała była tenisistka. Słowa Davenport bardzo szybko spotkały się z krytyką fanów. W Internecie można było przeczytać wiele negatywnych wpisów pod adresem Amerykanki. Kibice zauważają, że Świątek nie robi niczego niezgodnego z przepisami i każda zawodniczka może postępować tak, jak reprezentantka Polski.