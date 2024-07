Piękna tenisistka rozpala zmysły fanów rozbieranymi zdjęciami. Na co dzień występuje u boku... polskiej zawodniczki!

Niewiarygodne, co zrobiono Świątek i Hurkaczowi przed igrzyskami. Oczy bolą, gdy patrzy się na te zdjęcia

Węgierska piękność chętnie pozuje do odważnych zdjęć

Powoli uwaga fanów z całego świata zaczyna skupiać się już tylko na jednym miejscu – Paryżu. To tam już niedługo odbędą się igrzyska olimpijskie, które dla wielu dyscyplin są najważniejszą imprezą. W przypadku tenisistów i tenisistek sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bowiem wiadomo, jakie znaczenie mają dla nich turnieje wielkoszlemowe, ale te są cztery i odbywają się co roku, a igrzyska na odwrót – są jedne na cztery lata. W tym roku nie było wątpliwości, że np. Iga Świątek nie będzie rzucała wszystkich sił na Wimbledon, bo być może będzie miała tylko jedną, tak doskonałą okazję do zdobycia olimpijskiego złota, bowiem turniej odbędzie się na ulubionej dla niej paryskiej nawierzchni ziemnej.

Ale udział w igrzyskach jest ograniczony do wąskiego grona zawodników i zawodniczek. Inni muszą w tym czasie zadowolić się mniej prestiżowymi turniejami. Już dziś w turnieju WTA 250 w Budapeszcie do gry przystąpi jedna z naszych deblistek, Katarzyna Piter, która od pewnego czasu występuje w parze z piękną Fanny Stollar. Panie wygrały choćby turniej WTA 125 w Walencji na nawierzchni ziemnej, rozgrywany w czerwcu. Węgierska zawodniczka bardziej niż ze swoich sukcesów jest jednak znana z odważnych zdjęć publikowanych w sieci.

25-latka najwyżej w rankingu singlistek plasowała się na 114. miejscu (2018 r.), a obecnie zajmuje odległe, 280. miejsce. Zdecydowanie lepiej radzi sobie właśnie w deblu – obecnie 113. miejsce, najlepsze zaś 67. w 2018 roku, może do tego pochwalić się trzema tytułami w deblu (Piter zdobyła dwa tytuły, ale obecnie jest na 79. miejsce w rankingu deblowym, najwyżej była na 66. w 2022 roku). Mimo że Stollar nie osiągnęła wielu sukcesów, na Instagramie śledzi ją prawie 130 tys. osób (dla porównania Magdę Linette, która była 19. tenisistką świata i grała w półfinale Australian Open, śledzi 140 tys. osób). Węgierska piękność nie boi się bowiem chwalić swoim seksownym ciałem, często publikując zdjęcia w odważnych kreacjach wieczorowych czy strojach kąpielowych. Galerię ze zdjęciami pięknej Fanny Stollar znajdziecie wyżej.