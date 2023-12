Po zobaczeniu Agnieszki Radwańskiej szczęki opadły nam do samej ziemi. Już tak nie wygląda, przeszła totalną metamorfozę

To go wyróżnia

Agnieszka Radwańska przez wiele lat należała do światowej czołówki kobiecego tenisa. Już jako nastolatka zaczęła odnosić pierwsze sukcesy, a cała Polska ją pokochała. Isia bardzo szybko stała się prawdziwą gwiazdą, jednak równie przedwcześnie zakończyła karierę. Już w wieku 29 lat odstawiła rakietę w kąt i skupiła się na innych dziedzinach życia. Od kilku lat była wiceliderka rankingu WTA i finalistka Wimbledonu spełnia się w roli matki i cieszy się rodzinnym szczęściem u boku męża, Dawida Celta. Kibice przyzwyczaili się do jej wizerunku poważnej kobiety, mimo że poznawali ją jako nastolatkę prowadzoną przez ojca Roberta. Ostatnio dość niespodziewanie mogli przypomnieć sobie te chwile!

Agnieszka Radwańska przeszła totalną metamorfozę

Od pewnego czasu pasją Radwańskiej jest padel, a zamiłowanie do tego sportu dzieli z inną byłą tenisistką - Martą Domachowską. Swego czasu były to dwie największe gwiazdy polskiego tenisa, a obecnie cieszą się innym ze sportów rakietowych. Dzięki temu spędzają wspólnie mnóstwo czasu i ich kontakt stał się jeszcze lepszy. A to sprzyja wspominaniu dawnych czasów, co ostatnio uczyniła Domachowska. Isia aż nie mogła powstrzymać śmiechu!

Wszystko za sprawą zdjęcia z 2008 roku. Radwańska i Domachowska przebywały wówczas razem na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Starsza z tenisistek miała wtedy 22, a Isia 19 lat. Od tamtej pory obie znacznie dojrzały i wydoroślały, więc nic dziwnego, że rzut oka na dawne zdjęcie przyniósł im sporo śmiechu. Zresztą na samej fotografii Radwańska śmieje się do rozpuku, potęgując wrażenie, jakie wywołało udostępnione zdjęcie. Najlepiej opisuje je reakcja krakowianki, która użyła tylko trzech wymownych emotikonów.