Pogromczyni Igi Świątek wypaliła o Polce. Prosto z mostu, naprawdę to powiedziała

Iga Świątek była główną faworytką do zwycięstwa w Stuttgarcie. Polka uchodzi za największą specjalistkę od gry na mączce, jednak wśród jej zaledwie kilku porażek na tej nawierzchni, aż dwie miały miejsce z Jeleną Rybakiną. Kazaszka jest prawdziwą zmorą liderki rankingu WTA, o czym najlepiej świadczy bilans bezpośrednich meczów. Rybakina po sobotnim zwycięstwie prowadzi w nim 4-2, a nawet 5-2, gdyby doliczyć dwusetowe starcie w przedsezonowej pokazówce w 2022 roku. Wiele tenisistek marzy o choćby jednej wygranej ze światową "jedynką", tymczasem Kazaszka robi to regularnie. Po półfinale w Stuttgarcie zdradziła swój sposób na Świątek.

Iga Świątek nie zagra w finale w Stuttgarcie! Jelena Rybakina znalazła sposób na Polkę

Jelena Rybakina walnęła prosto z mostu o Idze Świątek

- Myślę, że to po prostu kwestia stylu gry. Iga bardzo dobrze się porusza i lubi dominować w wymianach. Ze mną jest to trudne, ponieważ gram szybko, bardziej płasko i lubię też zmuszać przeciwnika do ruchu. Jest to więc rodzaj pojedynku, w którym obie napieramy na siebie i obie staramy się dominować. Oczywiście mój serwis też bardzo pomaga. Dlatego niektóre mecze wygrywam, a niektóre przegrywam. Ale jej zawsze jest trudno grać przeciwko mnie, a mnie jest trudno grać przeciwko niej - wyznała z uśmiechem Rybakina, cytowana przez "Stuttgart Press".

Iga Świątek o powodach porażki z Jeleną Rybakiną. Skupiła się na jednym

Po zwycięstwie ze Świątek to Kazaszka jest faworytką do zwycięstwa w Stuttgarcie. W finale Rybakina zmierzy się z rewelacyjną Martą Kostjuk. Ten mecz odbędzie się już w niedzielę, a zwyciężczyni zdobędzie luksusowe Porsche. Dwa poprzednie modele trafiły do Igi, jednak Polce nie uda się zdobyć samochodowego hat-tricka.