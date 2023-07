Polscy tenisiści ponownie ze stuprocentową skutecznością? W środę pojedynki II rundy

Krajanka Łukaszenki już nie mogła wytrzymać. Tak Azarenka zwróciła się do dziennikarza, doszło do wymiany zdań

Największe szanse na awans do kolejnej rundy daje się naturalnie Idze Świątek. Liderka światowego rankingu stara się zadać kłam teoriom, wg których słabo radzi sobie na kortach trawiastych. I trzeba przyznać, że jak do tej pory idzie jej to całkiem nieźle. W niemieckim Bad Homburg doszła do półfinału, gdzie z powodu drobnego urazu musiała ostatecznie wycofać się z zawodów. 22-latka zdążyła wykurować się na Wimbledon, pokonując w I rundzie Lin Zhu. Chinka grała bardzo ambitnie, ale w starciu z polską tenisistką najzwyczajniej w świecie była bez szans, przegrywając ostatecznie 1:6, 3:6. Iga nie ma jednak czasu na rozmyślanie o tym meczu, w środę czeka ją bowiem kolejne starcie. Jej rywalką będzie Hiszpanka Sara Sorribes Tormo. 26-latka zajmuje obecnie 84. lokatę w rankingu WTA, a jej największym sukcesem podczas Wimbledonu był właśnie awans do II rundy. Zdaniem TOTALbet także i tym razem 26-latce nie uda się przebrnąć tego etapu, murowaną faworytką do awansu jest w jego opinii Świątek. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę na taki rozwój wypadków płaci 1.03, w przypadku triumfu zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego jest to z kolei aż 12.00!

Przed dużą szansą na awans do III rundy stoi także Magda Linette, która w swoim inauguracyjnym pojedynku na londyńskich kortach nie dała większych szans Jil Belen Teichmann ze Szwajcarii, zwyciężając 6:3, 6:2. Polka od samego początku tego starcia chciała narzucić rywalce swój styl i możemy śmiało stwierdzić, że jej się to udało. Teichmann naturalnie nie miała zamiaru tak szybko składać broni ale przewaga przełamania w pierwszym oraz dwóch w drugim secie sprawiły, że ostatecznie musiała zejść z kortu pokonana. Teraz rywalką 31-letniej poznanianki będzie niezwykle doświadczona Barbora Strycova. Choć Czeszka specjalizuje się głównie w grze deblowej, także i w singlu potrafiła potwierdzić swoją wysoką klasę. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest fakt, że podczas Wimbledonu 2019 dotarła aż do półfinału. Obecnie 37-latka zajmuje jednak w światowym rankingu dopiero 623. miejsce i wydaje się, że w pojedynku z Polką nie będzie faworytką. Podobnie uważają bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na jej wygraną ustalili na poziomie 2.44. W przypadku wygranej Linette jest to natomiast 1.56.

Znakomicie swoją tegoroczną przygodę z Wimbledonem rozpoczął także Hubert Hurkacz. Wrocławianin w przeszłości „lubił” sprawić swoim kibicom przykrą niespodziankę i już na tym etapie pożegnać się z ważnym turniejem, ale tym razem nic takiego nie miało miejsca. 26-latek zupełnie zdominował Alberta Ramosa-Vinolasa, wygrywając całe starcie w nieco ponad półtorej godziny. Szczególnie imponujący był pierwszy set, którego „Hubi” zakończył w zaledwie 18 minut. Pozostałe dwie partie trwały już dłużej, ale zwycięstwo Polaka nie podlegało najmniejszej dyskusji. Ostatecznie najlepszy polski tenisista zwyciężył 6:1, 6:4, 6:4 i zameldował się w II rundzie, gdzie jego rywalem będzie Jan Choinski. 27-latek jest Brytyjczykiem polskiego pochodzenia, urodzonym… w Niemczech. Obecnie w światowym rankingu ATP zajmuje 164. miejsce, które jest zresztą najwyższym w jego dotychczasowej karierze. W swoim pierwszym meczu Choinski sprawił sporą niespodziankę, pokonując wyżej notowanego Serba Dusana Lajovicia (5:7, 7:6, 6:2, 6:2). Czy w starciu z Hurkaczem także pokusi się o zwycięstwo? Zdaniem TOTALbet jest to bardzo mało prawdopodobne. Legalny polski bukmacher ewentualny triumf Brytyjczyka polskiego pochodzenia „wycenił” na 8.75. W przypadku wygranej Huberta jest to natomiast 1.07.

