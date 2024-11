Tenisowa reprezentacja Polski znakomicie spisuje się w finałach Billie Jean King Cup w Maladze. Po dramatycznym boju i zwycięstwie 2-0 nad Hiszpankami, następnego dnia Polki ograły 2-1 utytułowane Czeszki, jedną z najlepszych tenisowych reprezentacji kobiet na świecie. Po porażce Magdaleny Fręch pierwszy punkt dla naszego zespołu zdobyła Iga Świątek, ogrywając 7:6, 4:6, 7:5 Lindę Noskovą. Potem był już wspaniały występ polskiego debla. Iga Świątek i Katarzyna Kawa ograły 6:2, 6:4 parę Siniakova/Bouzkova! Polki w półfinale zagrają z Włoszkami, które pokonały 2-1 Japonki.

Polskie tenisistki doskonale znają włoski zespół, którego liderką jest Jasmine Paolini (nr 4), finalistka tegorocznych Roland Garros i Wimbledonu. Sympatyczna tenisistka ma polskie korzenie i całkiem dobrze mówi w naszym języku. To Iga Świątek powalczy z Jasmine Paolini, którą niedawno zapraszała na polską Wigilię. Na drugiej rakiecie we włoskiem zespole grała ostatnio Elisabetta Cocciaretto (nr 54), ale kapitan Tathiana Garbin ma również do dyspozycji Lucię Bronzetti (nr 78) i Martinę Trevisan (nr 126). Włoszki mają też bardzo mocną parę deblową, jedną z najlepszych na świecie. Tworzą ją Jasmine Paolini i doświadczona Sara Errani, mistrzynie olimpijskie z Paryża. Iga Świątek z pewnością zmierzy się z Paolini, z którą wygrała wszystkie trzy dotychczasowe pojedynki, ostatnio w jednostronnym finale Roland Garros (6:2, 6:1).

Półfinał Polska - Włochy tenisistek zostanie rozegrany dzisiaj, a w drugim półfinale jutro Słowaczki zmierzą się z Brytyjkami. - W tym turnieju nie ma łatwych rywalek. Gdzie nie spojrzeć, tam są mocne zawodniczki. Musimy być bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem, z mnóstwem energii w głowie i w nogach. A le będziemy gotowi na wtorek, żeby walczyć o kolejny krok, czyli finał – zapowiada przed półfinałem kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Finał BJK Cup w Maladze zaplanowano na środę o godzinie 17. Oby Polki w nim zagrały.

Mecz Polska - Włochy w półfinale Billie Jean King Cup w Maladze zostanie rozegrany w poniedziałek 18 listopada o godzinie 17. Najpierw dwa single (Iga Świątek zagra znów jako druga), a potem ewentualny debel. Transmisja TV z finałów BJK Cup na antenie TVP Sport. Transmisja ONLINE z meczu Polska - Włochy tenisistek na stronie SPORT.TVP.PL

An incredible final four remain in Malaga 🤩But who will make it to the #BJKCup final? 👀 pic.twitter.com/wupAmiRSDj— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 17, 2024