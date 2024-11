Iga Świątek - Jasmine Paolini Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Włochy w półfinale Billie Jean King Cup

Iga Świątek i Jasmine Paolini powalczą w hitowym pojedynku w półfinałowym meczu Polska - Włochy w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Polka i Włoszka spotkają się po raz czwarty, a w poprzednich trzech spotkaniach górą była Świątek. Wszystkie te starcia były bardzo jednostronne - najpierw 6:2, 6:1 w 2018 r. w Pradze, potem 6:3, 6:0 w US Open 2022 i na koniec 6:2, 6:1 w finale tegorocznego Roland Garros. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w Paryżu rozpędzona Polka wykorzystała idealne dla niej warunki, a do wyników poprzednich spotkań nie ma co przywiązywać zbyt dużej wagi, bo mająca polskie korzenie Włoszka ostatnio zrobiła ogromne postępy. To w końcu finalistka tegorocznych Roland Garros, Wimbledonu i nr 4 WTA.

Tenisowa reprezentacja Polski znakomicie spisuje się w finałach Billie Jean King Cup w Maladze. Po dramatycznym boju i zwycięstwie 2-0 nad Hiszpankami, następnego dnia Polki ograły 2-1 utytułowane Czeszki, jedną z najlepszych tenisowych reprezentacji kobiet na świecie. Po porażce Magdaleny Fręch pierwszy punkt dla naszego zespołu zdobyła Iga Świątek, ogrywając 7:6, 4:6, 7:5 Lindę Noskovą. Potem był już wspaniały występ polskiego debla. Iga Świątek i Katarzyna Kawa ograły 6:2, 6:4 parę Siniakova/Bouzkova! Polki w półfinale zagrają z Włoszkami, które pokonały 2-1 Japonki. W drugim półfinale jutro Słowaczki zagrają z Brytyjkami. - W tym turnieju nie ma łatwych rywalek. Gdzie nie spojrzeć, tam są mocne zawodniczki. Musimy być bardzo dobrze przygotowani pod każdym względem, z mnóstwem energii w głowie i w nogach. A le będziemy gotowi na wtorek, żeby walczyć o kolejny krok, czyli finał – zapowiada przed półfinałem kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt. Finał BJK Cup w Maladze zaplanowano na środę o godzinie 17.

Mecz Polska - Włochy w półfinale Billie Jean King Cup zacznie się w poniedziałek 18 listopada po godzinie 17. Spotkanie Iga Świątek - Jasmine Paolini zostanie rozegrane jako drugie w kolejności.

