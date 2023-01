Poważna choroba legendy tenisa. Niedawno trenowała Radwańską, teraz usłyszała koszmarną diagnozę

Navratilova odkryła w listopadzie powiększony węzeł chłonny w szyi i poddała się dalszym badaniom. Te wykazały, że legendarna tenisistka choruje na nowotwór gardła oraz piersi. Po biopsji zdiagnozowano u niej raka gardła w stadium 1, wywołanego przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Dalsza kontrola wykazała też podejrzaną zmianę w piersi, niezwiązaną z nowotworem gardła. Wszystko to następuje 13 lat po wygranej walce osiemnastokrotnej zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych z rakiem piersi. Wielka gwiazda światowego tenisa, posiadająca amerykańskie i czeskie obywatelstwo, miała pojechać na Australian Open w roli ekspertki, jednak imprezę w Melbourne będzie komentować z domu na Florydzie.

Martina Navratilova usłyszała koszmarną diagnozę. Podwójny rak legendarnej tenisistki

- To podwójne uderzenie jest poważne, ale wciąż możliwe do wyleczenia - stwierdziła Navratilova, cytowana przez "The Times". - Liczę na korzystny wynik. Przez jakiś czas będzie śmierdzieć, ale będę walczyła z całych sił - dodała. Jej rzeczniczka poinformowała, że "oba nowotwory są we wczesnym stadium i mają dobre wyniki dla byłej tenisistki". Jeszcze w styczniu ma się rozpocząć jej leczenie, a rak gardła został wykryty bardzo wcześnie. Na razie znajduje się tylko w jednej części gardła i nie rozprzestrzenił się na struny głosowe. W przypadku raka piersi nie podano szczegółów, ale 66-latka zmagała się z tym nowotworem już w 2010 roku. Wówczas przeszła udaną operację usunięcia komórek rakowych, a następnie sześciotygodniową radioterapię. Uniknęła chemioterapii.

Po powrocie do pełni zdrowia Navratilova została m.in. jedną z trenerek Agnieszki Radwańskiej na początku 2015 r. Ta współpraca nie przyniosła jednak wielkich korzyści i zakończyła się już po czterech miesiącach. Była liderka światowego rankingu jest jedną z ikon żeńskiego tenisa i regularnie pojawia się na najważniejszych imprezach WTA. Grała zawodowo aż do 2006 r., a obecnie jest uważana za czołową ekspertkę żeńskiego tenisa. Pomimo choroby, fani usłyszą ją podczas Australian Open 2023 na kanale Tennis Channel poprzez łączenie online.

