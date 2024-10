Przełomowa decyzja dotycząca tenisowego Wimbledonu. Kibice zobaczą to od 2025 roku

Jak pisze BBC, nowoczesna technologia będzie dostępna we wszystkich meczach kwalifikacyjnych i głównych, zastępując sędziów odpowiedzialnych za wywoływanie „out” i „fault”. Szefostwo Wimbledonu tym samym reaguje na decyzję ATP o wprowadzeniu elektronicznego „hawk-eye” w męskim tourze od 2025 r. w celu zapewnienia większej dokładności i spójności orzeczeń sędziowskich. Kobiecy WTA Tour zmierza w tym samym kierunku.

Australian Open i US Open wprowadziły już wcześniej elektroniczne wywołanie linii, odpowiednio w 2021 i 2022 r. Wimbledon jest trzecim turniejem wielkoszlemowym wprowadzającym technologiczne wspomaganie sędziów. Wciąż nie doczekaliśmy się podobnego systemu na French Open na ziemnych kortach w Paryżu.

Technologia jest dopracowana

– Decyzja o wprowadzeniu elektronicznego wywołania linii na The Championships została podjęta po długim okresie rozważań i konsultacji – powiedziała dyrektor generalna All England Club Sally Bolton, cytowana przez BBC. – Po przeanalizowaniu wyników testów przeprowadzonych na tegorocznym turnieju uważamy, że technologia jest wystarczająco dopracowana i nadszedł czas, aby podjąć ten ważny krok w dążeniu do maksymalnej dokładności w sędziowaniu. Zawodnikom zapewni to takie same warunki, w jakich występowali na wielu innych imprezach tenisowych.

Pożegnanie sędziów liniowych szczególnie na tak przywiązanym do tradycjji turnieju, jak Wimbledon, to moment zgoła historyczny.

– Bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności za równowagę między tradycją a innowacją na Wimbledonie – dodała przedstawicielka organizatora. – Sędziowie liniowi odgrywali kluczową rolę w naszym systemie sędziowania od wielu dziesięcioleci i doceniamy ich cenny wkład oraz dziękujemy im za zaangażowanie i służbę.