Sabalenka dostała pytanie o wspólną grę i wskazała na Świątek! Białorusinka rzuca Polce nietypowe wyzwanie

Aryna Sabalenka stoi przed ogromną szansą wyprzedzenia Igi Świątek w rankingu WTA, co udało się jej także w zeszłym roku. Choć porażka w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie sprawiła, że Aryna Sabalenka nawet dzięki wygranej w Wuhan nie zostanie liderką rankingu tuż po zakończeniu tego turnieju (14 października), to jednak przepisy WTA sprawiają, że kilka dni przed startem WTA Finals (2 listopada) do wyprzedzenia Polki wystarczyć jej będzie jedynie ćwierćfinał w chińskim turnieju, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Białorusinka ma przed sobą autostradę do zajęcia pierwszego miejsca w rankingu WTA, a to, w jak dobrym jest humorze, udowadnia zabawa, w jakiej wzięła udział przed rozpoczęciem gry w Wuhan.

Sabalenka dostała nietypowe pytanie. Po namyśle wskazała na Świątek

Aryna Sabalenka wzięła udział w zabawie zorganizowanej przez organizatorów turnieju WTA w Wuhan. Wraz ze swoimi koleżankami miała odpowiedzieć na nietypowe pytanie, a całość pojawiła się na nagraniu na chińskim portalu społecznościowym Weibo. – Jeśli mogłabyś wybrać trzy zawodniczki z touru, z którymi chciałbyś zagrać w pokera, kogo byś wskazała? – usłyszała pytanie Sabalenka. Jako pierwszą 26-latka wskazała Ons Jabeur, następnie Paulę Badosę, z którą się przyjaźni, a na końcu, po pewnym namyśle, również Igę Świątek. – Wybrałabym Igę. Chciałabym zobaczyć, jak sobie poradzi w pokerze – uargumentowała swój wybór wiceliderka rankingu WTA.