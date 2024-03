Przyjaciółka Aryny Sabalenki zabrała głos! Zna szczegóły tragedii, mówi o szoku

Aryna Sabalenka planuje wystąpić w Miami Open mimo życiowej tragedii, którą przeżywa. Konstantin Kołcow, ukochany wiceliderki rankingu, według ustaleń policji w Miami popełnił samobójstwo, wyskakując z balkonu. Były hokeista towarzyszył w Miami Sabalence. Białorusinka we wtorek trenowała. W czwartek ma rozegrać pierwszy mecz w Miami Open. Jej rywalką będzie Paula Badosa, która ograła 1:6, 6:4, 6:3 wracającą do touru Simonę Halep.

Paula Badosa po meczu z Simoną Halep odpowiadała oczywiście na pytania dotyczące Aryny Sabalenki. - Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. To znaczy, ona jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Oczywiście wiem, przez co przechodzi. Szczerze mówiąc, dla mnie też nie było to łatwe. To silna kobieta. Myślę, że skądś weźmie siłę. Mam nadzieję, że to będzie bitwa i dobry mecz - powiedziała Badosa. - Wczoraj dużo z nią rozmawiałem. Dziś rano to samo. Więc wiem, przez co przechodzi. Znam całą sytuację, co się dzieje. Dla mnie to też trochę szokujące, że muszę przez to przechodzić, bo w końcu jest moją najlepszą przyjaciółką i nie chcę, żeby cierpiała. To bardzo trudna sytuacja. Jednocześnie gra przeciwko niej będzie również niewygodna. Jest moją najlepszą przyjaciółką i obiecałem, że nie będę za dużo o tym mówią. Przepraszam - dodała Hiszpanka.

Aryna Sabalenka zapowiedziała już, że w czasie Miami Open nie będzie uczestniczyć w konferencjach prasowych.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

