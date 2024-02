Puchar Davisa: Uzbekistan - Polska Transmisja TV Gdzie oglądać mecz O której godzinie gra Hurkacz?

Polscy tenisiści zaczynają walkę w nowej edycji Pucharu Davisa. Na początek wyjazdowy mecz z Uzbekistanem. Kapitan Mariusz Fyrstenberg będzie miał do dyspozycji wszystkich najsilniejszych polskich tenisistów. Na pierwszej rakiecie zagra Hubert Hurkacz (nt 8 ATP), który ma również stworzyć parę deblową z Janem Zielińskim, mistrzem Australian Open w mikście.

Uzbekistan - Polska Transmisja TV Gdzie oglądać Puchar Davisa 2024

Do składu reprezentacji Polski wraca Kamil Majchrzak, który odcierpiał już karę za doping. Kapitan Mariusz Fyrstenberg zdecydował jednak, że razem z Hubertem Hurkaczem zagra Maks Kaśnikowski. - Mamy bardzo mocny skład. Cieszę się, że Hubert zagra w tym meczu, bo to obecnie jeden z najlepszych tenisistów na świecie - mówi Mariusz Fyrstenberg. - Jest Maks Kaśnikowski, który małymi kroczkami pnie się w rankingu, jego tenis też idzie coraz bardziej w górę, jest coraz bardziej ofensywny i skuteczny. No Kamil Majchrzak, który po rocznej przerwie wrócił na korty i od pierwszych startów pokazał, że potrafi dobrze grać i ma szansę szybko wrócić do czołówki, a ze swoim doświadczeniem będzie dużym wzmocnieniem kadry. Ta trójka singlistów tworzy naprawdę fajną i solidną drużynę – dodał Fyrstenberg, który jest też trenerem Jana Zielińskiego.

Uzbekistan - Polska Gdzie oglądać Puchar Davisa w TV Na jakim programie

Hubert Hurkacz i Siergiej Fomin otworzą w piątek o godz. 10 polskiego czasu rywalizację w meczu Uzbekistan - Polska w Pucharze Davisa. Potem na kort wyjdą Maks Kaśnikowski i Chumojun Sultanow. W sobotę mecz debla i kolejne dwa mecze singlowe. Uzbecy zajmują bardzo odległe miejsca w rankingu ATP. Fomin to nr 665, a Sultanow to nr 330. - Nasi rywale to są zawodnicy, którzy o wiele lepiej spisują się właśnie w rozgrywkach daviscupowych, niż w turniejach singlowych - ocenia kapitan Mariusz Fyrstenberg. - Niedawno omal nie pokonali Belgów, którzy mają przecież tenisistów w pierwszej setce w singlu, a w deblu nawet w TOP 30. Także na pewno nie jest to łatwy rywal, chociaż gdzieś„na papierze pewnie my jesteśmy faworytami. Ale musimy pamiętać, że oni zagrają przed swoją publicznością, mogli wybrać swoją ulubioną nawierzchnię, no i troszkę trzeba będzie uważać na sędziów. Także my musimy być cały czas bardzo skoncentrowani i po prostu porządnie wykonać swoją robotę. Mamy drużynę, którą stać na miejsce co najmniej w Grupie Światowej I – uważa Fyrstenberg.

Gdzie oglądać mecz Polska - Uzbekistan w Pucharze Davisa

Mecz Uzbekistan - Polska w Pucharze Davisa w piątek i sobotę 2/3 lutego. Transmisje TV ze spotkania Uzbekistan - Polska będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Extra.

piątek (początek godz. 10.00 czasu polskiego)

gra pojedyncza

Siergiej Fomin - Hubert Hurkacz

Chumojun Sultanow - Maks Kaśnikowski.

sobota (początek godz. 9.00)

gra podwójna

Fomin/Szin - Hurkacz/Zieliński

gra pojedyncza