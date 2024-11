Barbora Krejcikova wygrała z Coco Gauff! To oznacza, że Iga Świątek odpada z WTA Finals

Urszula Radwańska wciąż kontynuuje swoją karierę tenisową, choć już od dłuższego czasu próżno szukać jej w turniejach z cyklu WTA. Młodsza z sióstr Radwański przystępuje raczej w turniejach rangi ITF i challengerach, a zajmuje obecnie 432. miejsce w rankingu WTA. Tenis jednak powoli schodzi już na dalszy plan w życiu Uli Radwańskiej – już od dawna rozwija ona m.in. swoją własną markę torebek. Z tego powodu raczej nie musi martwić się ona o swoje utrzymanie, a powodzi się jej bardzo dobrze, o czym świadczą materiały publikowane przez nią często na Instagramie – Urszulę Radwańską stać na wyjazdy w najróżniejsze miejsca na świecie czy drogie hotele. Młodsza z sióstr Radwańskich lubi aktywnie spędzać czas, co pokazała także tym razem, chwaląc się przejażdżką luksusowym autem!

Gwiazdy światowego sportu chętnie sięgają po luksusowe samochody, które dla wielu są wyznacznikiem statusu. Takich pojazdów nie brakuje w garażach takich gwiazd piłki nożnej jak Cristiano Ronaldo czy Robert Lewandowski. Urszula Radwańska na tak drogie auta, jak wspomniana dwójka, pozwolić sobie raczej nie może, ale na takie z nieco niższej, choć wciąż mało osiągalnej dla zwykłego zjadacza chleba, półki, już tak. Z pewnością takim samochodem jest BMW 4 cabrio, w którym pokazała się właśnie 33-latka. Nie można oczywiście stwierdzić, czy pokazany przez nią samochód jest jej, co nie zmienia faktu, że miała ona sporo radości mogąc z niego skorzystać, co widać dzięki szerokiemu uśmiechowi goszczącemu Radwańskiej na twarzy, gdy ta siedzi za kółkiem wspomnianego auta. Za nowe BMW tego typu trzeba zapłacić w salonie około 300 tysięcy złotych, a są także wersje dobiegające kosztem do 400 tysięcy!

Autor: Instagram Urszula Radwańska