i Autor: Instagram/ularadwanska_official Urszula Radwańska

Wciąż jest w formie

Radwańska pokazała się bez ubrań i aż dech nam zaparło, gdy zobaczyliśmy jej ciało. Kusi ponętna sylwetką w skąpym bikini

Urszula Radwańska wraz siostrą Agnieszką nie stronią od wyjazdów w ciepłe kraje i niekiedy podróżują razem do różnych zakątków Europy. Tym razem okazja była wyjątkowa, bo siostry Radwańskie uczestniczą w "wieczorze" panieńskim swojej wspólnej znajomej. Z tej okazji panie wybrały się do słonecznej Turcji, skąd Urszula Radwańska opublikowała kilka zdjęć. Jedno z nich szczególnie przypadło do gustu jej fanom.

Urszula Radwańska pozostała jedyną aktywną tenisistką z sióstr Radwańskich. 33-latka wciąż występuje na kortach i na razie nie ma w planach udania się na sportową emeryturę, choć ten moment zbliża się nieubłaganie. Występy w turniejach sprawiają, że Radwańska nadal ma okazję, aby odwiedzać różne zakątki świata, zwiedzać kolejne miejsca i przy okazji robić to, co kocha. Nie brakuje również wyjazdów niezwiązanych z tenisem. Bo i wakacje, czy wypady ze znajomymi też są niebywale ważne. Taka okazja nadarzyła się tym razem. 21 zdjęć Radwańska w znakomitej formie Kilka dni temu na profilach sióstr Radwańskich w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia z wyjazdu do Turcji. Jak się później okazało była i obecna tenisistka są konkretnie w Bodrum, gdzie wybrały się wraz ze znajomymi. Okazja była wyjątkowa, bo jedna z koleżanek niebawem weźmie ślub i wyjazd do Turcji ma charakter "wieczoru" panieńskiego. Panie chętnie korzystają z uroków miasta położonego na południowym-wschodzie Turcji i nie szczędzą sobie słonecznych kąpieli. Przeczytaj także: Agnieszka Radwańska pojechała do Turcji. W nocy zaczęła przestrzegać fanów! Waż… Radwańska pokazała się w bikini Widać to między innymi po jednym z ostatnich zdjęć Urszulii Radwańskiej, które pojawiło się na jej profilu na Instagramie. Tenisistka pokazała się w skromnym bikini i jednocześnie odsłoniła wysportowane ciało. Widać, że 33-latka jest w znakomitej formie, co dostrzegli również Internauci. - Doskonała figura. Pozdrawiam z Warszawy - brzmi jeden z komentarzy umieszczonych pod wpisem Radwańskiej na Instagramie. - Wspaniała Ula, bawcie się dobrze - napisał inny użytkownik. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Urszula Radwanska (@ularadwanska_official)