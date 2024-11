Fortuna na koncie Igi Świątek. Tyle zarobiła w 2024 roku

Ogromna wtopa WTA po meczu Igi Świątek! Nie do wiary, co napisali o Polce. Takie coś nie powinno się stać

Iga Świątek może liczyć na olbrzymie zarobki! Mimo że obecny rok dla Polki miał swoje blaski i cienie, tak nie da się ukryć, że tenisistka zarobiła bardzo dużo i jej zarobki naprawdę robią wrażenie. Liczby, jakie podaje "sport.pl" wprost odbierają zmysły!

Iga Świątek zarobiła w 2024 roku wielką fortunę. Te liczby robią wrażenie

Mimo że Polka dwa razy wygrała w WTA Finals, to nie udało się jej awansować do półfinału imprezy. Niemniej, udział w turnieju w Rijadzie był dla brązowej medalistki olimpijskiej z Paryża bardzo opłacalny, gdyż otrzymała 1035000 dolarów, a więc 4,15 miliona złotych. W samym roku Polka zarobiła kwotę 8,5 miliona dolarów. Jest to wielka kwota, jednakże mniejsza od tej, jaką tenisistka z Raszyna inkasowała w poprzednich latach. W 2022 roku mogła mówić o zysku na poziomie 9 875 525, a rok temu zarobiła 9 857 686 dolarów.

Najlepiej zarabiającą tenisistką w trakcie roku była Aryna Sabalenka. Białorusinka już teraz zarobiła 9 729 260 dolarów, a może być tego więcej, gdyż nadal gra w dobrze opłacalnym WTA Finals. Podium najlepiej zarabiającej zawodniczki po Sabalence i Świątek przypada Jasmine Paolini. Włoszka za rok 2024 ma na swoim koncie 5 030 798 dolarów.

