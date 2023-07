Radwańska pokazała się w obcisłej sukience z dekoltem, a fani nie wytrzymali. Błyskawicznie zasypali ją bezpośrednimi wpisami

Obrzydliwe, co przytrafiło się Idze Świątek. Okropność nadeszła z niespodziewanej strony, ekspert w końcu nie wytrzymał

Obecnie kibice tenisa w Polsce cieszą się znakomitymi występami Igi Świątek, Huberta Hurkacza i Magdy Linette, ale jeszcze kilka lat temu najwięcej radości dawały im siostry Radwańskie. Przede wszystkim Agnieszka, ale młodsza Urszula była swego czasu 29. rakietą świata. Te czasy są już jednak dość zamierzchłe, a obecnie 32-latka pałęta się po turniejach niższej rangi. W najnowszym notowaniu zajmuje dopiero 415. miejsce w rankingu WTA, a w poniedziałek (18 lipca) poniosła bolesną porażkę 3:6, 1:6 z dwa razy młodszą najlepszą aktualnie juniorką świata, Aliną Korniejewą w turnieju ITF W40 w Porto. Radwańska w Portugalii spędziła zresztą znacznie więcej czasu, a tamtejsze słońce mocno przypadło jej do gustu, co było widać w mediach społecznościowych.

Fani nie wytrzymali na widok Radwańskiej w obcisłej sukience z dekoltem

Tenisistka z Krakowa od dłuższego czasu mocno dba o kontakt z fanami za pośrednictwem social mediów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 115 tysięcy użytkowników, którzy regularnie mogą zajrzeć za kulisy życia 32-latki. W Portugalii Radwańska korzystała ze świetnej pogody i poza treningami cieszyła się też słońcem. Najważniejsze były jednak przygotowania do kolejnych turniejowych startów, które - patrząc po występie w Porto - nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Jedną z metod Radwańskiej na pozyskanie energii są poranne zdrowe imbirowe shoty. 415. rakieta świata pochwaliła się tym fanom w obcisłej, biało-czarnej sukience z dekoltem i to właśnie ten aspekt najbardziej przykuł ich uwagę. "Piękno zyskało nową definicję", "Ula, zawsze wyglądasz tak stylowo i niezwykle pięknie", "Wyglądasz wspaniale Ula" - to kilka z bezpośrednich wpisów zamieszczonych przez fanów pod zdjęciem Radwańskiej. Nie zabrakło też żartobliwego nawiązania do słowa "shot" kojarzonego przede wszystkim z piciem wódki. "Ula, nie pij wódki" - skomentował jeden z internautów, dodając na końcu emotikon płaczący ze śmiechu. Poniżej zobaczysz opisywane zdjęcie Urszuli Radwańskiej: