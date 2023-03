Radwańska pokazała zdjęcie gorące tak, że aż parzy. Pod palemką zrzuciła koszulkę, ciało godne antycznej rzeźby

Emma Raducanu naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Gorzkie słowa po porażce

Urszula Radwańska jest obecnie 343. tenisistką świata, ale wciąż nie poddaje się w walce o powrót do światowej czołówki. Próbuje przebić się przez turnieje mniejszej rangi, ale nie idzie jej to najlepiej. W tegorocznych imprezach ITF ani razu nie wygrała więcej niż jednego meczu i nie zbliżyła się do czołowej "100" rankingu WTA. Podczas gdy najlepsze tenisistki świata rywalizują w prestiżowym Indian Wells, krakowianka postanowiła naładować baterie. Udała się na rajskie wakacje, które mają nastroić ją przed dalszą częścią sezonu. Błyskawicznie przekazała swój dobry nastrój fanom w mediach społecznościowych.

Urszula Radwańska zrzuciła koszulkę pod palemką. Gorące zdjęcie aż parzy!

Na profilu 32-latki pojawiły się zdjęcia z apartamentu położonego w iście tropikalnych warunkach. Klimat ten oddała sama Radwańska, która zdjęcie w lustrze podpisała wymownym słowem "Wakacje" i emotikonem palmy. Nic dziwnego, że tenisistka paradowała po mieszkaniu bez koszulki, a jej górna część stroju była wyjątkowo skąpa. Zielony komplet idealnie współgrał z panującym na miejscu klimatem i była 29. rakieta świata zaprezentowała w lustrze wysportowaną sylwetkę. Jej smukła talia i zgrabne nogi muszą budzić podziw! W najbliższych dniach młodsza z sióstr Radwańskich z pewnością zadba o opaleniznę na wyrzeźbionym ciele, a tuż po przyjeździe postanowiła zadać zagadkę fanom i spytała ich, gdzie przebywa. Wiadomo, że jest tam bardzo ciepło i tropikalnie! Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Urszuli Radwańskiej:

i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Urszula Radwańska na wakacjach