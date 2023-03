i Autor: AP Emma Raducanu naprawdę powiedziała to Idze Świątek! Gorzkie słowa po porażce

Emma Raducanu naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Gorzkie słowa po porażce

Iga Świątek i Emma Raducanu to dwie ostatnie mistrzynie US Open, więc ich mecz w 4. rundzie wywołał bardzo duże emocje w Stanach Zjednoczonych, a zaplanowano go na końcu sesji wieczornej jako największy hit tego dnia. Spotkanie Polki i Brytyjki tylko na początku było wyrównane, praktycznie do połowy pierwszego seta. Potem Iga Świątek w swoim stylu podkręciła tempo. Docisnęła pedał gazu, a bezradna Emma Raducanu została daleko w tyle. - Iga po prostu mnie stłamsiła - podsumowała porażkę 3:6, 1:6 z liderką rankingu brytyjska gwiazda.