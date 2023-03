Indian Wells PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek? Jakie są premie w Indian Wells 2023 Nagrody pieniężne

Iga Świątek broni tytułu w Indian Wells i jest już w ćwierćfinale po zwycięstwie 6:3, 6:1 nad Emmą Raducanu. Turniej w Indian Wells nazywany jest “piątą lewą” w Wielkim Szlemie. Rangą i prestiżem ustępuje tylko Szlemom. Czy w hierarchii Igi Świątek również znajduje się tuż za wielkoszlemową czwórką? - Według mnie to bardziej medialna opinia i to jak ten turniej zbudował sobie otoczkę wokół siebie - powiedziała Iga Świątek, która w ćwierćfinale zagra z Rumunką Soraną Cirsteą. Ten mecz zostanie rozegrany w czwartek.

Malowniczo położony kompleks Indian Wells Tennis Garden nazywany jest tenisowym rajem. Gwiazdy z kortów zgodnie nazywają go najpiękniejszą areną zmagań w tourze. Powstał w 2000 r. niedaleko Palm Springs w Kalifornii na spalonej słońcem pustyni, z której roztacza się niesamowity widok na pobliskie góry. W 2009 r. jego właścicielem został miliarder Larry Ellison, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. To jego ogromne nakłady finansowe sprawiły, że ten tenisowy raj stał się najbardziej nowoczesnym i luksusowym kompleksem na świecie. Turniej w Indian Wells rangą i prestiżem ustępuje tylko turniejom wielkoszlemowym. Mistrzowie zgarną po 1,26 mln dolarów (rok temu 1,23 mln). Premie w turniejach ATP i WTA (mężczyzn i kobiet) są identyczne. Iga Świątek za awans do ćwierćfinału zarobiła już 184,4 tys. dolarów.

I runda – 18 660 dolarów

II runda – 30 885 dol.

III runda – 55 770 dol.

IV runda – 96 955 dol.

1/4 finału – 184 465 dol.

1/2 finału – 352 635 dol.

finał - 662 350 dol.

zwycięstwo - 1 262 220 dol.

