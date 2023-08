Radwańska zdecydowała się na zmysłową sesję. Efekty są piorunujące, od tego zdjęcia nie mogliśmy oderwać wzroku

US Open DRABINKA WYNIKI kobiet WTA Terminarz US Open 2023

US Open DRABINKA mężczyzn WYNIKI ATP Terminarz US Open 2023

Obecnie polscy kibice tenisa pasjonują się US Open, gdzie Iga Świątek broni tytułu i jest jedną z głównych faworytek. W Nowym Jorku rywalizuje też rozstawiony z "17" Hubert Hurkacz, jednak jeszcze kilka lat temu polski tenis nie był w aż tak dobrym położeniu. Wówczas największe nadzieje wiązano z siostrami Radwańskimi. Większe sukcesy odniosła oczywiście Agnieszka, ale Urszula także osiągnęła kilka wartościowych wyników i doszła nawet do 29. miejsca na świecie. Obecnie jest daleka od tej formy, mimo że w dalszym ciągu próbuje nawiązać do najlepszych czasów. W tym roku idzie jej jednak naprawdę słabo, a ostatnio nie poradziła sobie w kolejnym turnieju z cyklu ITF, tym razem w Vigo. Po nieudanym występie 32-latka wróciła do Warszawy i postanowiła się zresetować przy nieco innych aktywnościach.

Urszula Radwańska w zmysłowej sesji

Nie od dziś wiadomo, że Urszula Radwańska świetnie radzi sobie poza kortem. Od pewnego czasu tenis nie jest dla niej jedynym polem działalności, a bardzo dobrze prosperuje jej firma z torebkami. Do tego młodsza z tenisowych sióstr znakomicie odnajduje się przed obiektywem, co jej fani mogą często podziwiać w mediach społecznościowych. Właśnie otrzymali kolejną taką szansę, bo krakowianka zdecydowała się na zmysłową sesję!

Na pełne efekty będzie trzeba jeszcze poczekać, ale Radwańska opublikowała zapowiedź wyjątkowej sesji. Na jej profilu na Instagramie ukazało się efektowne czarno-białe zdjęcie. Tenisistka zapozowała w czarnym, krótkim stroju z głębokim dekoltem i z pewnością sprawiła, że wielu jej fanów czeka na pozostałe fotografie z tej sesji. "Coś nowego nadchodzi" - zapowiedziała Radwańska na Instastories. Opisywane zdjęcie znajdziesz poniżej.

i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Urszula Radwańska w zmysłowej sesji