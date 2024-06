i Autor: AP PHOTO Aryna Sabalenka

Roland Garros

Reakcja Aryny Sabalenki po dotkliwej porażce była bezcenna. Odwieczna rywalka Igi Świątek opuściła gardę, była bezsilna

RoSz 21:09 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Porażka Aryny Sabalenki to bez wątpienia sensacja tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. Białorusinka zakończyła zmagania we French Open na tym samym etapie, co Jelena Rybakina. Sabalenka przegrała niespodziewanie z 17-letnią Mirrą Andriejewą. W ostatniej akcji meczu widać, że 26-latka pogodziła się z porażką, a jej reakcja była wymowna.