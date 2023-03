Roger Federer z wielkim wsparciem dla Igi Świątek. Wielka firma wspomoże Polkę. Duża współpraca ogłoszona

- Jestem bardzo podekscytowana, że zostałam pierwszą tenisistką, która dołącza do teamu ON. Podziwiam to, jak zespół innowacji ON pracuje i dostosowuje technologie, aby sprostać oczekiwaniom sportowców i wspierać ich kariery. Jest dla mnie inspirujące to, jak wspólnie rozwijamy swoje pomysły, pracując nad moją odzieżą i obuwiem sportowym. A to, co połączyło mnie z tą marką to poczucie, że dzielimy wspólne wartości. Nie mogę się doczekać tego partnerstwa i rozwijania się razem z ON – mówi o współpracy Iga Świątek.

Obecnie sytuowana na pierwszym miejscu w rankingu WTA Iga Świątek jest trzykrotną zwyciężczynią Wielkiego Szlema, Roland Garros 2020 i 2022, a także US Open 2022. Jest pierwszą Polką, która wygrała Wielki Szlem w singlu, a liczba wygranych przez nią turniejów w tourze WTA, wraz z tytułem z Doha sprzed kilku tygodni, urosła do 12.

Linia profesjonalnej odzieży tenisowej i tworzonych indywidualnie butów THE ROGER Pro

Wraz z kolejnym krokiem w świecie profesjonalnego tenisa marka ON podpisuje umowę także ze świetnie zapowiadającym się amerykańskim tenisistą Benem Sheltonem, który w tym roku wyróżnił się dotarciem do ćwierćfinału Australian Open, mimo że był to dopiero jego drugi występ wielkoszlemowy w karierze, zapewniając mu miejsce w pierwszej pięćdziesiątce rankingu ATP.

Zarówno Iga Świątek jak i Ben Shelton będą nosili na korcie nowopowstałą kolekcję profesjonalnej odzieży sportowej dedykowanej tenisowi, a także ich własne wersje legendarnych butów THE ROGER Pro. Buty polskiej tenisistki na każdą z nawierzchni powstają w Szwajcarii przy zaangażowaniu zespołu ON Lightning, Rogera Federera i samej Igi Świątek, tak aby w pełni odpowiadać jej potrzebom i uzupełniać jej indywidualny styl gry.

- Iga i Ben reprezentują nowe pokolenie światowej klasy talentów. Oboje pokazali już ducha rywalizacji, który jest bliski ON, i są obecnymi i przyszłymi mistrzami naszej dyscypliny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powitać ich w rodzinie ON – podsumowuje decyzję o współpracy legendarny tenisista i jede z przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój ON, Roger Federer.

O marce ON

Marka ON powstała w 2010 roku w szwajcarskich Alpach z jednym przewodnim celem – aby zrewolucjonizować biegowe wrażenia. Efektem tej pracy stało się zupełnie nowe wrażenie biegania „na chmurach” i buty, które dostosowują się do indywidualności i stylu każdego biegacza. Przez 10 lat buty ON znalazły się na stopach ponad 7 milionów osób z ponad 50 państw na świecie. ON dostarcza odzież, obuwie i akcesoria premium dla profesjonalnych biegaczy i innych sportowców, a także dla fanów sportów outdoorowych i innych aktywności.

Po 13 latach od launchu marki dostępna jest ona w ponad 60 krajach na całym świecie, a jej baza fanów ciągle się powiększa. Zaangażowany w rozwój marki jest legendarny tenisista, zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych, Roger Federer, który stworzył własną linię obuwia dla profesjonalnych tenisistów THE ROGER Pro.