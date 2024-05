Iga Świątek walczy w Roland Garros 2024 i zarabia ogromne pieniądze. Po szalonym meczu i zwycięstwie nad Naomi Osaką liderka rankingu jest już w 4. rundzie, za co zarobiła 250 tys. euro. Hubert Hurkacz zameldował się w 3. rundzie i zarobił 158 tys. euro. Iga Świątek podkreślała, że nie przywiązuje dużej roli do wygrywanych w turniejach premii, ale sama żartowała, że najlepsze w życiu profesjonalnej tenisistki są podróże i zarabiane pieniądze. W Roland Garros 2024, gdzie Polka broni tytułu, jest o co walczyć! Zwycięzcy turniejów singlowych zarobią po 2,4 mln euro czyli ok. 10,2 mln złotych! Inni też się obłowią. W Paryżu walczyły również Magda Linette, Magdalena Fręch.

French Open 2024 Premie Ile zarobią tenisiści w Roland Garros?

Rok temu Iga Świątek podbiła po raz trzeci Paryż i zgarnęła 2,3 mln euro brutto. Teraz premia dla zwycięzców znów urosła - do 2,4 mln euro. Duże wrażenie robią też nagrody w początkowych rundach. Już za sam występ w 1. rundzie tenisiści zarobią po 73 tys. euro czyli 4 tys. więcej niż w 2023 r. Awans do 2. rundy to już premia w wysokości 110 tysięcy. euro. Wymienione premie to oczywiście kwoty brutto. - We Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku - zdradził w jednym z wywiadów z "SE" Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Poniżej premie w turniejach singla Roland Garros 2024:

Mistrzowie - 2,4 mln euro

Finaliści - 1,2 mln euro

1/2 finału - 650 tys. euro

1/4 finału - 415 tys. euro

4. runda - 250 tys. euro

3. runda - 158 tys. euro

2. runda - 110 tys. euro

1. runda - 73 tys. euro

