Rozpromieniona Agnieszka Radwańska nawet nie ukrywała wielkiego szczęścia. Fani się nie powstrzymali, a nam aż zaparło dech w piersi

Chyba nikt nie ma prawa narzekać na pogodę, którą od dłuższego czasu mamy w naszym kraju. Choć kalendarzowe lato dobiegło już końca, aura nic sobie z tego nie robi i wciąż rozpieszcza nas wysokimi temperaturami oraz niemal gołym niebem. Kąpiele słoneczne wciąż więc można uskuteczniać i wiele wskazuje na to, że z małymi przerwami prawdziwa polska jesień będzie trwała jeszcze tygodniami.

Nic przeciwko takiemu rozwojowi wypadków nie będzie miała zapewne Agnieszka Radwańska, na co może wskazywać jej najnowszy post w mediach społecznościowych. Była tenisistka opublikowała na Facebooku zdjęcia, na których korzysta z pięknej, wrześniowej pogody. - Nie ma jak lato na jesieni - napisała w opisie do fotografii Radwańska. Krakowianka z uśmiechem na ustach pozowała do fotografii.

I jak zwykle zachwyciła fanów. Wpis zebrał kilka tysięcy polubień, a także doczekał się mnóstwa komentarzy. - Pięknie Pani wygląda, jak zwykle zresztą. Kobiecość na każdym kroku. Brakuje mi Cię na korcie, finezji z jaką grałaś. No i tych Twoich pięknych kreacji do gry - napisała jedna z fanek. - Piękna, spełniona kobieta, pozdrawiam serdecznie, tęsknię za tymi wspaniałymi meczami z finezyjnymi zagraniami - czytamy w innym komentarzu.