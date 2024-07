Sensacja już w 1. rundzie Wimbledonu! Groźna rywalka Igi Świątek za burtą, to pierwszy taki przypadek od 30 lat

W ubiegłym roku Vondrousova została pierwszą w historii nierozstawioną zwyciężczynią Wimbledonu. Teraz została pierwszą od 30 lat obrończynią tytułu, która odpadła w pierwszej rundzie. W 1994 roku tak szybko odpadła Niemka Steffi Graf. 21-letnia Bouzas Maneiro pierwszy raz przebrnęła pierwszą rundę wielkoszlemowej imprezy. Co więcej, w tym sezonie wygrała dopiero drugie spotkanie na poziomie WTA.

Obrończyni tytułu Marketa Vondrousova odpadła w 1. rundzie Wimbledonu

Do drugiej rundy gładko awansowała za to Jelena Rybakina. Rozstawiona z numerem czwartym reprezentantka Kazachstanu pokonała Rumunkę Elenę Gabrielę Ruse 6:3, 6:1. Rybakina problemy miała tylko na początku, kiedy w gemie otwarcia dała się przełamać. Od stanu 0:2 wygrała 12 z 14 pozostałych gemów. Jej kolejną rywalką będzie Niemka Laura Siegemund. Rybakina to potencjalna półfinałowa rywalka Igi Świątek.