Piekielnie ważne wieści tuż przed startem Igi Świątek w Wimbledonie! Kibice polskiej tenisistki mogą się nieźle zdziwić

Iga Świątek już we wtorek (2 lipca) rozegra pierwszy mecz na Wimbledonie. Będzie to jej pierwszy występ od wygranej w Roland Garros, a po drugiej stronie siatki stanie uznana Sofia Kenin. Zwyciężczyni Australian Open 2020 to niezwykle trudna przeciwniczka jak na pierwszą rundę, a tuż przed tym hitowym meczem polscy kibice usłyszeli piekielnie ważne wieści. Fani Świątek mogą się nieźle zdziwić.