Słynna Białorusinka atakuje Igę Świątek. „Niech spojrzy, co zostało zrobione, zanim zacznie komentować”

Azarenka, dwukrotna mistrzyni Wielkiego Szlema, powiedziała podczas turnieju w Miami, że nie podziela zdania Igi Świątek, która niedawno wezwała organizację WTA do większego wspierania ukraińskich graczy. Takie stanowisko zajęła Świątek podczas imprezy w Indian Wells. Podkreśliła, że należy poświęcić więcej uwagi kibicowaniu zawodniczkom z kraju dotkniętego wojną, a mniej debacie na temat tego, czy rosyjskie tenisistki powinny zostać zawieszone. Temu ostatniemu zresztą zdecydowanie sprzeciwiają się organizacje zawodowego tenisa spod znaku ATP i WTA.

Niedawno rosyjska zawodniczka Anastazja Potapowa została skrytykowana przez Świątek za to, że weszła na kort w rosyjskiej koszulce piłkarskiej z logo sponsora wojny. Formalnie nie jest to oczywiście zakazane, Polce chodziło o generalną wymowę takiego gestu w czasie konfliktu w Ukrainie.

Tymczasem Ukrainka Łesia Curenko oddała walkowerem mecz z inną Białorusinką, Aryną Sabalenką w III rundzie Indian Wells. Jak stwierdziła, miała ataki paniki po rozmowie z szefem WTA Stevem Simonem, który sugerował, że nie powinna się denerwować grą przeciwko reprezentantce kraju kojarzonego z agresją na Ukrainę. Ze słów Simona wynikało, że każdy ma prawo do własnej oceny toczącej się wojny.

– Całkowicie rozumiem, dlaczego się wycofała, bo bardzo szanuję ukraińskie dziewczyny. Gdyby bomba spadła na mój kraj lub mój dom został zniszczony, nie wiem, czy dałabym radę i mogłabym rywalizować – tak skomentowała Iga wycofanie się Curenko.

– Powinniśmy bardziej skupić się na pomocy ukraińskim graczom i zapewnieniu im wszystkiego, czego potrzebują, ponieważ muszą dbać o swoje rodziny, a na ich barkach spoczywa duży bagaż – dodała Świątek.

Azarenka: Niekoniecznie podzielam zdanie Igi

Jednak Azarenka, członkini Rady Zawodniczej WTA, ma nieco inne zdanie niż Świątek. Była nr 1 na świecie skomentowała słowa Polki: – Oczywiście, są zawodniczki, które mają różne odczucia i zachowania. Ogólnie rzecz biorąc, niekoniecznie podzielam zdanie Igi. Zachęcam ją, by spojrzała na to, co zostało zrobione, zanim zacznie komentować – powiedziała Azarenka dziennikarzom w tym tygodniu w Miami. – Dodatkowo, jako członkini Rady Zawodniczej, z przyjemnością przedstawię wszystkie fakty i posunięcia, które zostały wykonane. I myślę, że byłby to bardziej odpowiedni sposób na tę rozmowę – dodała Azarenka, wrzucając kamyczek do ogródka polskiej mistrzyni.

Rząd Białorusi jest oskarżany o wspieranie wojny Rosji z Ukrainą, co ma przełożenie na stosunku wewnątrz touru pomiędzy tenisistkami. Mistrzyni Australian Open Aryna Sabalenka mówi, że „nigdy nie czuła tyle nienawiści” w ostatnim czasie z powodu wojny. Dodała, że w szatniach czasami panowała napięta atmosfera, ale ma nadzieję, że to napięcie w końcu opadnie.

– Naprawdę czułam się źle, tak jakbym zrobiła coś złego, Nadal nie mamy w szatni dobrych stosunków z niektórymi ukraińskimi dziewczynami – przyznaje Sabalenka. – To nie moja wina, nie zrobiłam im nic złego. I jestem pewna, że reszta rosyjskich i białoruskich sportowców też nic nie zrobiła Ukraińcom – powiedziała.