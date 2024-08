i Autor: Paweł Skraba/Super Express Iga Świątek

WTA Cincinnati

Świątek - Kostiuk Relacja NA ŻYWO: Iga Światek walczy o ćwierćfinał w Cincinnati!

Iga Świątek po zdobyciu brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich wraca do walki o kolejne trofea i punkty do światowego rankingu WTA. Raszynianka w pierwszym meczu turnieju WTA Cincinnati wygrała po trzech setach z o wiele niżej rozstawioną Warwarą Graczową. Polka w drugim secie straciła ogromną przewagę przez co musiała w trzeciej partii wywalczyć zwycięstwo.