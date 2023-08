Świątek świetnie bawiła się z Alcarazem. Williams to zobaczyła i nie wytrzymała, musiała od razu to skomentować

Tegoroczne US Open zaczęło się bardzo dobrze dla polskich kibiców i zawodników. W 2. rundzie zameldował się komplet naszych zawodniczek, które przystąpiły do turnieju głównego – Fręch po szalonym meczu pokonała Navarro, Linette ograła swoją nemezis Sasnowicz, a Świątek przejechała się w mniej niż godzinę po Peterson. Również Hubert Hurkacz, który jako jedyny z Polaków stanął do walki w US Open, wygrał swój pierwszy mecz, choć zrobił to dopiero w 5 setach i po ponad 3 godzinach walki, odrabiając stratę 0:2 w setach! Jeszcze przed startem turnieju Iga Świątek miała okazję uczestniczyć w ciekawej zabawie, w której grała razem z Carlosem Alcarazem, liderem rankingu ATP, w siatkonogę. Wcześniej Hiszpan brał także udział w innej pokazówce razem z Venus Williams. Amerykanka zdobyła się na bardzo interesujący komentarz po całej sytuacji.

Venus Williams zobaczyła Świątek i Alcaraza. Musiała to skomentować

Carlos Alcaraz jakiś czas temu wziął udział w imprezie promującej pickleball, dyscyplinę przypominającą tenis, jednak rozgrywaną na mniejszej powierzchni, innymi rakietami i oczywiście mającą sporo odmiennych zasad – zawiera ona w sobie także elementy badmintona i tenisa stołowego. Grał w niej w parze deblowej z legendarną Venus Williams.

Kilka dni później, jak już zostało wspomniane, zagrał z Igą Świątek w siatkonogę na imprezie dla dzieci zorganizowanej przez władze US Open. Okazało się, że Williams nie umknęło to wydarzenie i postanowiła skomentować je w zabawny sposób. – Zostałam zastąpiona tak szybko...! – napisała 43-letnia zawodniczka i dodała roześmianą emotikonkę. Wszystko to oczywiście w nawiązaniu do obu imprez z udziałem ledwie 20-letniego Alcaraza.