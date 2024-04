Szokująca analiza ekspertów o szansach Igi Świątek na medal igrzysk olimpijskich. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia

Najlepszy czas w roku dla Igi Świątek?

Dla Igi Świątek przyszedł teoretycznie najlepszy moment w sezonie – nie jest żadną tajemnicą, że to właśnie nawierzchnia ziemna jest jej ulubioną, a potwierdzeniem tego może być choćby fakt, że na cztery zdobyte przez siebie tytuły wielkoszlemowe, aż po trzy Świątek sięgnęła na French Open. Fani czekają więc na kolejne wielkie emocje związane z meczami Polki na nawierzchni ziemnej, a w tym sezonie atrakcje będą tym większe, że na tej właśnie nawierzchni odbędą się igrzyska olimpijskie. Co ciekawe jednak, nie wszyscy wróżą Polce sukces na tym turnieju.

Według analiz firmy Nielsen Gracenote Polacy zdobędą w Paryżu o parę medali mniej niż w Tokio: wówczas było to 14 krążków (4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych). Zdaniem analityków w stolicy Francji natomiast Polsce przypadnie 11 medali (znów 4 złote, 5 srebrnych, ale tylko 2 brązowe). Zdecydowanie uwagę przyciąga analiza szans na medale w tenisie, bowiem, jak przewiduje Nielsen Gracenote, Świątek ma w Paryżu zdobyć srebrny medal po porażce w finale z Aryną Sabalenką!

Zaskakująca analiza ekspertów o medalach w tenisie na igrzyskach olimpijskich

Analiza jest o tyle zaskakująca, że Sabalenka od wygranej w Australian Open na początku sezonu radzi sobie fatalnie. Co więcej, w swojej karierze wygrała tylko dwa turnieje na mączce (choć akurat były to bardzo prestiżowe zawody w Madrycie), a na French Open najdalej dotarła do półfinału i miało to miejsce tylko raz – w 2023 roku. Na tę chwilę za Białorusinką przemawiałby tylko fakt, że ostatni mecz tych zawodniczek na mączce został wygrany przez Sabalenkę, ale było to już rok temu w Madrycie. Łącznie na nawierzchni ziemnej panie mierzyły się cztery razy i trzykrotnie lepsza była Polka. Jeśliby porównywać statystyki pod kątem samych igrzysk, to w Tokio trzy lata temu to obie wspomniane zawodniczki odpadły już w 2. rundzie. Naprawdę trudno znaleźć punkt zaczepienia do przewidywań, że Aryna Sabalenka będzie lepsza od Igi Świątek w finale IO w Paryżu. A pamiętajmy, że wciąż nawet nie jest pewne, czy Białorusinka pojedzie na igrzyska.