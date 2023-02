i Autor: zrzut ekranu Aleksandr Bublik

Szokujące sceny z udziałem tenisisty. Nie uwierzycie, że tak można zachować się na korcie! [WIDEO]

Kazimierz Rutka 11:17

Emocje to naturalna rzecz, towarzysząca sportowym zmaganiom. Nie opuszczają też sportowców. Ale takie zachowanie zawodnika, jakiego świadkami stali się widzowie podczas turnieju ATP w Montpellier, to jednak kuriozum. Aleksandr Bublik zupełnie stracił nad sobą panowanie na korcie. Jedna roztrzaskana po nieudanym zagraniu rakieta? OK, zdarza się. Ale druga i trzecia?