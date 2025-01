i Autor: AP Photo Aryna Sabalenka

Australian Open 2025

Te wyliczenia kompletnie zawstydziły Arynę Sabalenkę! Białorusinka nie wiedziała co odpowiedzieć

Australian Open to jeden z najbardziej prestiżowych turnieju w całym roku kalendarzowym. Nie jest tajemnicą, że Aryna Sabalenka, czyli liderka światowego rankingu czuje się bardzo dobrze na kortach w Melbourne, co pokazują jej statystyki. Białorusinka po ciężkim meczu z Clarą Tauson awansowała do kolejnej rundy. Na konferencji prasowej jeden z dziennikarzy zaczął wyliczać osiągnięcia 26-latki na kortach w Melbourne, a ta nie kryła zawstydzenia.