i Autor: AP PHOTO Rafael Nadal

Szokujące doniesienia!

To już koniec Rafaela Nadala? Podają sensacyjną wiadomość, jeśli tego nie wygra to przejdzie na emeryturę?

Jesteśmy świadkami wielkiego zamieszania wokół postaci Rafaela Nadala. Według doniesień medialnych, bardzo prawdopodobnym staje się to, aby utytułowany Hiszpan już niebawem zakończył swoją karierę. Jak powiedziała jedna z legend dyscypliny - jeśli tenisista nie odniesie w ciągu roku jednego, spektakularnego sukcesu, wtedy przybliży się do zakończenia kariery. Co za słowa!