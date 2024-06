To może być historyczne osiągnięcie Igi Świątek. Te liczby pokazują jak wielkiego wyczynu może dokonać

23-letnia Iga Świątek stara się zostać pierwszą zawodniczką od 2007 roku zdobyła trzy tytuły Roland Garros. W Paryżu bilans Polki jest również imponujący: 34–2, a na ziemnej nawierzchni w ogóle – 83–10. Od początku 2022 roku na swojej ulubionej mączce Świątek przegrała jedynie 4 razy w 60 spotkaniach! Paolini ma świadomość tego, co ją czeka. – Iga jest niewiarygodną zawodniczką – powiedziała Paolini po dotarciu do swojego pierwszego finału turnieju głównego, cytowana przez oficjalny portal turnieju. – Taka młoda, ale ma tak wiele osiągnięć i Wielkich Szlemów na koncie – dodała Włoszka.

Po raz ostatni trzy tytuły w Paryżu z rzędu zdobyła Belgijka Justine Henin, w latach 2005, 2006 i 2007. Iga Świątek idzie teraz jej śladem, ma trzy tytuły Roland Garros, ale nie po kolei. Wywalczy je, ale do sukcesu potrzebuje zwycięstwa w finale 2024. Trzy wygrane turnieje French Open z rzędu zaliczyła jeszcze w kobiecym tenisie jedynie Amerykanka Monika Seles (1990–92). Tytuły kobiet w grze pojedynczej na turnieju Roland-Garros w erze Open:

Chris Evert, 7

Steffi Graf, 6

Justyna Henin, 4

Iga Świątek, 3

Monika Seles, 3

Serena Williams, 3

Małgorzata Sądowa, 3

Arantxa Sanchez Vicario, 3

Świątek w jednym szeregu z legendami tenisa

Co jeszcze może się dokonać, jeśli raszynianka wygra w sobotę? Wtedy zostanie trzecią tenisistką – bez podziału na płci – która wygrała pięć pierwszych finałów Wielkiego Szlema, w których brała udział. Dołączyłaby do Rogera Federera (7–0) i Moniki Seles (6–0) na tej liście. Świątek jest jedną z zaledwie czterech zawodniczek wygrywających pierwsze cztery duże finały, w których brała udział (druga to Naomi Osaka).

Portal Roland Garros zauważa, że pięć głównych tytułów uczyniłoby Świątek pierwszą zawodniczką urodzoną po 1990 r., która zdobyła tyle głównych trofeów, a wraz z Martiną Hingis i Marią Szarapową zajęłyby 11. miejsce na liście wszech czasów Wielkiego Szlema kobiet w grze pojedynczej ery Open.

Świątek stara się także zostać pierwszą zawodniczką od 11 sezonów, która zdobędzie potrójną koronę Madryt – Rzym – Roland Garros w tym samym sezonie. W 2013 roku dokonała tego Serena Williams.

Jeśli Świątek uda się ponownie osiągnąć szczyt w Paryżu, przedłuży passę zwycięstw na Roland Garros do 21. Liderka rankingu przystępuje do sobotniego pojedynku z Paolini z rekordem 22–4 w meczach o tytuł WTA.

W przypadku wygranej, Świątek stanie się najmłodszą zawodniczką w erze Open, która zdobyła cztery tytuły Roland Garros. Żadna inna zawodniczka nie zdobyła czwartego tytułu w grze pojedynczej w Paryżu przed ukończeniem 25. roku życia.

WTA Tour podaje listę tenisistek, które wygrały pięć turniejów głównych przed ukończeniem 22. roku życia: