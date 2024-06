Czy Iga Świątek ma chłopaka? Mistrzyni zaskoczyła odpowiedzią!

To może być historyczne osiągnięcie Igi Świątek. Te liczby pokazują jak wielkiego wyczynu może dokonać

Iga Świątek zachwyca sportowy świat, wygrywając wielkie turnieje. Już dzisiaj powalczy w finale Roland Garros i stanie przed szansą wygrania paryskiego Szlema po raz czwarty. Rewelacyjna Polka może jako druga tenisistka w historii wygrać w jednym sezonie turnieje w Rzymie, w Madrycie i paryski French Open. A przecież dopiero co skończyła 23 lata. Iga Świątek to już wielka światowa gwiazda, a kibice interesują się również jej życiem prywatnym. W czasie konferencji prasowych lub internetowych czatów z kibicami padają różne pytania. Także o miłość i życie prywatne. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Na to pytanie tenisistka z Raszyna też została zapytana. Jaka padła odpowiedź?

Iga Świątek CHŁOPAK: Czy Iga Świątek ma chłopaka?

Iga Świątek w czasie internetowego czatu ze swoimi fanami została zapytania czy ma chłopaka. Polka znana jest nie tylko ze wspaniałej gry na korcie, ale również z błyskotliwości i poczucia humoru poza nim. - Czy jesteś singielką? - padło pytanie. - Tak, jestem zawodniczką, która gra singla - odpowiedziała dowcipnie Iga Świątek. Podobna sytuacja miała miejsce w czasie Walentynek. Iga Świątek grała wtedy w przesuniętym na luty z powodu pandemii Australian Open. W czasie konferencji prasowej Polka dostała dość dziwne pytanie o miłość i jej rolę w życiu oraz w tenisie. Polka nie kryła zdziwienia, ale poradziła sobie bardzo dobrze. - To zależy od indywidualnego podejścia - zaczęła swoją odpowiedź. - Miłość jest ważna nie tylko w tenisie, ale w ogóle w życiu. Czuję jednak, że nie mam wystarczająco dużo czasu, aby się na niej skupić, więc... jestem sama - dodała Iga Świątek, a po kilku sekundach z uśmiechem przeprosiła dziennikarza na wypadek, gdyby jej odpowiedź nie była taką, jakiej oczekiwał.

Od tamtej konferencji prasowej minęło sporo czasu i być może coś zmieniło się w prywatnym życiu Igi Świątek. Wiadomo, że w jej domu w Raszynie na słynną panią czeka jej ukochana kotka Grappa, o której Iga lubi mówić. Wspomniała nawet o niej po wygraniu Roland Garros. - Mam nadzieję, że mój kot oglądał - powiedziała, rozbawiając publiczność. Kiedy Iga Świątek wraca do domu po długiej nieobecności, często dzieli się z kibicami uroczymi zdjęciami zwierzaka.