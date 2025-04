Iga Świątek nie powinna zatrudniać... zagranicznego trenera?

Iga Świątek przygotowuje się do startu w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, gdzie rok temu dotarła do półfinału. Choć dla Polki zaczyna się najlepszy moment w sezonie, gra na mączce, to i tak sytuacja w rankingu WTA może nie być najlepsza – raszynianka ma bowiem do obrony kolosalną liczbę punktów za wygranie turniejów w Rzymie, Madrycie i za triumf w Rolandzie Garrosie. Tak naprawdę „zyskać” może jedynie w Stuttgarcie. Nawet gdyby Sabalenka nie wygrała żadnego meczu na wspomnianych czterech turniejach, to Polka i tak jej nie dogoni. Najważniejsze jest jednak to, by dobrze się pokazać i dorzucić kolejny tytuł do kolekcji, żeby nabrać pewności siebie, bo tej, po początku sezonu, z pewnością nie jest za wiele. Wielu ekspertów coraz głośniej zastanawia się, czy Iga Świątek nie rozstanie się ekspresowo ze swoim nowym trenerem, który dołączył do jej sztabu w październiku 2024 roku. Piotr Ostrowski, były trener Angelique Kerber, uważa, że być może Świątek potrzebuje po prostu... polskiego trenera.

W rozmowie z „Faktem” Ostrowski zastanawia się, czy problemy nie wynikają z faktu, że Fissette to pierwszy zagraniczny trener raszynianki. – Nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, ale Iga nigdy wcześniej nie pracowała z zagranicznym trenerem. Oboje znają co prawda angielski, ale to jest jednak trochę inna forma komunikacji – ocenił były trener Kerber, która w przeszłości była liderką rankingu WTA. Jeszcze wcześniej, na łamach portalu Sport.pl, Ostrowski zastanawiał się wprost, czy Iga nie potrzebuje po prostu Polaka jako głównego szkoleniowca. Do tego jego zdaniem Fissette może chcieć za dużo i zbyt szybko zmieniać.

Ostrowski zastanawia się, czy należało w ogóle kończyć współpracę z Wiktorowskim, choć do tej pory nie wiadomo, kto tak naprawdę wyszedł z inicjatywą jej zakończenia. – Niektórzy mówili, że potrzebne są zmiany, bo pod kierunkiem Tomka Wiktorowskiego Iga grała toporny tenis, oparty na fizyczności i bombardowaniu z głębi kortu. Może i grała, tyle że taki styl jej odpowiadał. Jest zgodny z jej naturą – wyjaśnia Ostrowski. Zastanawia się też, czy Belg nie próbuję zmienić czegoś „na siłę”. – Belg próbuje teraz coś zmienić, ale trzeba to robić z ogromnym wyczuciem, bo można przedobrzyć. Pamiętamy, jak swojego czasu Martina Navratilova próbowała przestawić Agnieszkę Radwańską na bardziej ofensywne granie i skończyło się to spektakularną katastrofą. Za to po powrocie do znanych sobie schematów "Isia" wygrała WTA Finals w Singapurze – ocenił.