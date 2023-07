Trudne chwile Agnieszki Radwańskiej. Musiała zmagać się z potężnym dyskomfortem na plaży

Agnieszka Radwańska po zakończeniu kariery tenisistki w zasadzie na nowo poznaje życie. Choć na korcie zarobiła ogromne pieniądze, to odbywało się to kosztem życia prywatnego. Nie jest tajemnicą, że życie zawodowej sportsmenki opiera się na nieustannych podróżach i startach w turniejach. Przez to na wypoczynek czasu jest bardzo mało. Teraz, gdy nadszedł czas na wrzucenie na luz, Isia świetnie odnajduje się w roli matki i żony. Regularnie w mediach społecznościowych publikuje fotki z życia prywatnego. Wspaniałe chwile z rodziną czasami jednak również przerywane są przez niezależne od Radwańskiej czynniki. Po raz kolejny zmagała się z nimi podczas pobytu nad Bałtykiem, a konkretniej w Sopocie.

Agnieszka Radwańska na plaży. Pojawił się dyskomfort

Wypoczynek na nadmorskiej plaży to marzenie wielu Polaków, którzy wciąż czekają na letni urlop. Słońce, aromat gotowanej kukurydzy, waty cukrowej, radosne okrzyki dzieci i szum morskich fal. To synonim idealnych wakacji milionów naszych rodaków. Podobnych atrakcji chciała zaznać Agnieszka Radwańska, która z rodziną plażowała w Sopocie. Zamieściła przy tym kilka zdjęć. Na jednym z nich widać dość duży wysiłek, jaki musiała włożyć w ciągnięcie po piachu wózka z dziećmi. Mięśnie napięte do granic wytrzymałości to jednak nie wszystko, co spotkało byłą tenisistkę w popularnym kurorcie.

Radwańska walczyła z piaskiem

Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli na plaży nad polskim morzem z pewnością doświadczyli dość silnego wiatru. Z jednej strony powoduje on zapierające dech w piersiach fale, będące dodatkową atrakcją. Z drugiej rozrzuca piasek z plaży. Właśnie z takim problemem musiała mierzyć się Isia. Krakowianka w opisie przy serii zdjeć zamieściła wiele mówiące hasztagi: "#piasekwewłosach", "#wzębach", "iwszędzie". Gdyby nie ten delikatny dyskomfort to wypad w rodzinnym gronie byłby zapewne idealny, choć w takim towarzystwie to niewielki koszt.