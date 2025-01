Dwukrotna z rzędu triumfatorka wielkoszlemowej imprezy na Melbourne Park rozpoczęła marsz po trzecie z rzędu zwycięstwo i wzięcie pierwszej lewy Wielkiego Szlema 2025. Sabalenka może zostać pierwszą od ćwierćwiecza kobietą, która dokonała tej sztuki. Ostatnią kobietą, która wygrała Australian Open trzy lata z rzędu, była Martina Hingis w latach 1997–1999. Szyki będą chciały oczywiście pomieszać Arynie największe przeciwniczki, w tym Iga Świątek, mająca coś do udowodnienia w Australian Open, w którym nigdy nie była wyżej niż w półfinale, ale zwykle odpadała wcześniej. Aryna Sabalenka jest rozstawiona z numerem 1 w turnieju Wielkiego Szlema – to się jej wcześniej nie zdarzyło.

Iga Świątek zaczyna walkę w Australian Open

W meczu ze Stephens, mistrzynią US Open 2017, Białorusinka nie grała wybitnie, co sama przyznała po zejściu z kortu. Nie trafiła pierwszego asa aż do 15. gema i skończyła z zaledwie dwoma wygrywającymi podaniami. – To nie był mój najlepszy tenis, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ​wróciłam. Uwielbiam to miejsce – mówiła Sabalenka w rozmowie z prowadzącą wywiad tuż po meczu byłą gwiazdą tenisa z Australii Jeleną Dokić.

Zaskakująca prośba do Sabalenki

Dokić nieoczekiwanie nawiązała w rozmowie do materiałów, które tenisistka zamieszcza na Tik Toku, a tam Aryna pokazała jak cały jej team tańczy do wesołego utworu. To już zresztą pewna tradycja w drużynie białoruskiej liderki rankingu WTA. Sabalenka została więc poproszona o... próbkę takiego tańca, tym razem solo, ale przed całą widownią Australian Open.

Trochę się krępowała, ale w końcu zgodziła się. Na Rod Laver Arena kibice oszaleli i zachęcali głośnym aplauzem Sabalenkę, by pokazała swój taniec, znany z portali społecznościowych. Aryna, nieco speszona, zademonstrowała taki oto krótki układ taneczny:

There is a first for everything 🤣Aryna Sabalenka and the Rod Laver Crowd do an on court TikTok 💃 #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/kNtQSVyFLU— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2025

Sabalenka była tym wszystkim trochę zawstydzona, chowała twarz w dłoniach, ale fani przyjęli jej występ pomeczowy owacją na stojąco.

W drugiej rundzie Australian Open 2025 Sabalenka zmierzy się z Hiszpanką Jessicą Bouzas Maneiro, która pokonała obrończynię tytułu Marketę Vondrousovą na Wimbledonie w 2024 roku.