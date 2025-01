Tomasz Wiktorowski wraca! Ważny komunikat w sprawie byłego trenera Igi Świątek!

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski zakończyli współpracę na początku października. Razem przez trzy lata tworzyli niesamowity duet, rozdając karty w tourze WTA, ale po nieudanym występie Polki w US Open postanowili się rozstać, a miejsce byłego szkoleniowca Agnieszki Radwańskiej zajął Belg Wim Fissette i to on ma pomóc wrócić naszej gwieździe na tenisowy szczyt. A Tomasz Wiktorowski nie będzie w tym czasie próżnował. Były już trener Igi Świątek wraca do komentowała meczów w stacji Canal+. Poinformował o tym na platformie X dziennikarz Bartosz Ignacik. "Z okazji jutrzejszych urodzin Tomasza Wiktorowskiego pozwolimy mu w prezencie skomentować półfinał z Adelajdy Pegula-Putintseva od 9.00 w Canal+ Sport. A że później znów będą jakieś urodziny, to Pan Tomek będzie wpadał do nas cyklicznie!" - napisał.

Tomasz Wiktorowski wraca zatem do komentowania tenisowych meczów. Robił to już wcześniej zanim pod koniec 2021 r. został trenerem Igi Świątek. Były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej bardzo dobrze sprawdza się w tej roli, więc kibiców ucieszył jego powrót na antenę.

Tymczasem Iga Świątek w czasie konferencji prasowej przed Australian Open została zapytana, czy rozstanie z trenerem Tomaszem Wiktorowskim było powiązane z jej zawieszeniem po wykryciu zakazanej substancji. O zakończeniu tej współpracy Polka poinformowała krótko po tym, jak dowiedziała się, że miała pozytywny wynik kontroli antydopingowej.

- Rzecz w tym, że to nie było ze sobą powiązane. Nie mogłam już pracować z Tomaszem, ale tak czy inaczej nie chodziło o tę sprawę - podkreśliła Iga Świątek, odpowiadając na pytanie. W następnym poproszono ją, żeby zdradziła, czy od jakiegoś czasu rozważała zmianę szkoleniowca. - Cóż, nie do końca. Nasze wyniki były zbyt dobre - uśmiechnęła się tajemniczo Iga Świątek. - Ale też czasami nie było łatwo. Chyba zawsze tak jest. Więc nie. Mam na myśli, że ufałem procesowi. Naprawdę lubiłam pracować z Tomaszem na korcie. Mam na myśli, że trudno na to pytanie odpowiedzieć. Rozstaliśmy się po tym, jak dostałem wiadomość o mojej sprawie. Ale to nie miało znaczenia. To nie jest ze sobą powiązane. Nie chcę, żebyście łączyli to w swoich tytułach - dodała z uśmiechem.

