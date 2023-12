Urszula Radwańska zarobiła miliony, ale żali się na brak pieniędzy. Zaskakujące słowa, fortuna nie wystarczyła?

Wyszła na jaw przeszłość Tomasza Wiktorowskiego. Zdecydowano się to ujawnić. W taki sposób zachowuje się poza kamerami

Urszula Radwańska zdecydowała się na dość zadziwiającą wypowiedzią. Siostra Agnieszki Radwańskiej wzięła udział w rozmowie z podcastem "W cieniu sportu", gdzie powiedziała wprost o tym, że obecnie zarabia mało. Wypowiedź siostry Agnieszki Radwańskiej jest zadziwiająca zważając na fakt, że według ustaleń "Przeglądu Sportowego", tenisistka w trakcie lat swojej kariery zarobiła kwotę 2 milionów 115 tysięcy dolarów, co daje około 8,5 miliona złotych!

Siostra Radwańskiej nie ma pieniędzy? Zaskakujace słowa Urszuli Radwańskiej

Jak mówi Urszula Radwańska, jej obecne zarobki nie są duże, w związku z czym do gry w tenisa musi dokładać z prywatnej kieszeni.

- Pieniądze schodzą na drugi plan. Ja uwielbiam rywalizować, nawet gdy jestem niżej w rankingu. Ja teraz zarabiam bardzo małe pieniądze i dokładam do swojego tenisa - wyznała, cytowana przez "Przegląd Sportowy".

Radwańska wierzy jednak, że wróci do pierwszej setki rankingu światowego, co da jej spokojniejszą sytuację finansową.

- Wierzę, że do tej pierwszej setki wrócę i będę zarabiała większe pieniądze, a teraz muszę wyłożyć na siebie. To nie jest tak, że ja lubię rozwalać hajs. Ja to traktuję jak inwestycję - mówi Urszula Radwańska.